Familia López pide ayuda para acelerar proceso de búsqueda de Gabriel

Para el señor Felipe López Sánchez padre de Gabriel López Ramírez, joven de 17 años desaparecido desde el día 21 de mayo de este año en la ciudad de San Luis Potosí, la no localización de su hijo se ha convertido en una preocupación sostenida que ha acaparado todos los lados de su prisma cotidiano de vida.

Gabriel, es un joven adolescente amante del estudio y la literatura, alumno perteneciente del Colegio de Bachilleres No. 19 (Cobach 19) y de quién su familia tuvo contacto por última vez por medio de un mensaje telefónico.

Su padre, el señor López Sánchez relata que en cuanto ya no se pudo mantener contacto con su hijo Gabriel, de inmediato se interpuso el reporte ante Alerta Amber el mismo día 21 y al siguiente día acudieron a la Fiscalía General del Estado, FGE, a realizar la denuncia y en dónde se abrió una carpeta por desaparición.

"Tuve contacto con él por última vez el domingo 21, por medio de mensaje telefónico. Ese mismo día 21 se hizo el reporte en alerta Amber y día lunes 22 se levantó la denuncia ante la fiscalía, se abrió una carpeta de investigación, se les entregó a los investigadores un teléfono celular para su análisis y domicilio con cámaras de videos para revisar monitores".

Familiares de Gabriel López Ramírez realizando labores de búsqueda / Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Aunado a esto, el señor López Sánchez también realizó la entrega de diversas pruebas como capturas de pantallas de grabaciones cercanas a su domicilio, donde se podía constatar que Gabriel aparece en esas imágenes y se puede ver como vestía el día que ocurrieron los hechos.

Ante esta serie de acciones en las que la familia tuvo la disposición de colaborar con la investigación para dar con el paradero de Gabriel, el señor López Sánchez señaló que las autoridades se mantuvieron inmóviles, pues descubrió que nunca se presentaron a realizar la revisión de videos, así como no acudieron a investigar a puntos claves como lo es la Terminal Terrestre de la Capital.

De igual forma indicó que el teléfono que consideran una prueba que pudiera dar con algunos indicios sobre el paradero de Gabriel, no fue entregado en su momento al Ministerio Público para su ingreso a la bóveda de evidencias para su posterior análisis, si no varios días después, omitiendo la cadena de custodia del mismo, ya que al entrevistarse López Sánchez con el ministerio público para saber noticias, este le indicó que no tenía conocimiento de ello.

Situación que revela una deficiencia en las autoridades de las instancias de justicia en la colaboración para poder localizar a Gabriel, situación que sobre todo revela que las exigencias de las familias víctimas suelen no ser escuchadas.

"Apenas el día lunes 29 de mayo el Ministerio Público me dijo que asistiera para que me informará del avance pero no obtuve nada nuevo. Pero el día martes 23 se entrevistan conmigo los agentes de investigación solo para confirmar los mismos datos expuestos cuando se levantó la denuncia".

Estas circunstancias han ocasionado que el señor Felipe López, se manifieste en espacios públicos, al ser objeto de la impunidad y la incapacidad de las autoridades de asimilar mecanismos de búsqueda efectiva para dar con el paradero de su hijo.

"Desde el día 01 de junio he estado en el kiosko de la Plaza de Armas manifestando mi inconformidad ante el actuar de las autoridades. Se presentó el 2 de junio el área de Atención Ciudadana para informarme que tenemos cita para el día lunes en la Fiscalía para que informen avances. Mi molestia se acrecenta ya que se comunican conmigo de Alerta Amber para preguntar sobre el caso y preguntar en qué localidad sucedió, siendo que todos estos datos ya se habían otorgado desde un inicio, revictimizándonos con sus preguntas redundantes".

Hechos que revelan la falta de disposición y cooperación de los entes de justicia, quienes con este accionar impiden la efectividad de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Hoy el señor Felipe, enfrenta un fenómeno de impunidad sistémica, en dónde la inacción y la falta de avances crea un drama humano indescriptible en su vida y en la de su familia, por ello pide se adopten las medidas suficientes para que su hijo regrese a casa.

"El mensaje que quiero dar a mi hijo es que de ser posible se comunique conmigo, por medio de las redes sociales o las autoridades, que dónde quiera que esté cuenta con mi apoyo y sobre todo que tiene mucha razón en sus ideas, y que me permita tener conocimiento de que está bien, que lo espero y que lo amo".