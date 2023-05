Desaparición de niñas y mujeres, una problemática que va en aumento

Desaparición de niñas y mujeres se ha convertido en una situación agravante que vive el estado de San Luis Potosí, así lo señaló la doctora y abogada Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, quien participó en el Tercer Parlamento de Mujeres, Matilde Cabrero I. Piña , del Poder Legislativo.

La también consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, apuntó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas todos los días revela un aumento de cifras considerables en esta problemática social.

"La desaparición de niñas y mujeres es una grave violación a derechos humanos, quiero decirles que hoy el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas todos los días aumenta y esto solamente tiene dos significados, el primero que el fenómeno es real, y no lo podemos ya minimizar y el segundo las grandes falencias que tiene el Estado y que no ha podido resolver", explicó.

Equiparó esta problemática con holocaustos y masacres pues, son crímenes de Lesa Humanidad que tiene que perseguirse, pero antes de ello, prevenirse para que ninguna niña y mujer sea víctima de este colapso de la seguridad.

"Hoy cuando hemos pensado que hemos dejado atrás los holocaustos, las masacres , hoy con el fenómeno de la desaparición de personas hablamos de verdaderos campos de exterminio, en donde familiares de personas desaparecidas viven todos los días las omisiones e inclusive apatía de autoridades ", señaló.

Por lo que refirió que, hay que seguir impulsando desde la soberanía, acciones y trabajos que coadyuven a contrarrestar esta situación que flagela a centenas de familias en la entidad.

"Hay que impulsar acciones, en dónde a todos y a todas aquellas personas que les toca por obligación atender este problema, instar a la ciudadanía el seguir manteniendo y fomentando no solamente el aparato legislativo que requerimos hoy , sino que necesitamos una ley en la materia, con un gran enfoque de derechos humanos , de perspectiva, pero sobre todo diferenciado, pues es muy importante entender y comprender que el fenómeno de la desaparición ha llegado para quedarse y es necesario tomar las riendas por parte del Estado"

Por último señaló que San Luis Potosí no cuenta con un programa Estatal de búsqueda como lo decreta la ley, por lo que aún hay áreas de oportunidad para que el Gobierno del Estado trabaje, siempre en favor de las familias víctimas.

"Hoy no contamos con un programa estatal de búsqueda como lo mandatata de la ley, quiero decirles que hay grandes omisiones desde el aspecto forense y los recursos presupuestales para atender la temática en materia desaparición de personas, pero también quiero comentarles que es deber de la ciudadanía y de todos dar un ejemplo de entendimiento de que el fenómeno no va a desaparecer, solo necesitamos actuar y la propuesta son muchas, más recursos económicos y mejores leyes con enfoque de derechos humanos", dijo.