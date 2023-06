Familia busca a David Jasso, adolescente desaparecido

Ansían su presencia, era la música de su familia

La desaparición de una persona reconfigura las dinámicas familiares, una situación que enfrenta hoy día la señora María Guadalupe Ventura Contreras, madre del joven David de Jesús Jasso Ventura, de 15 años de edad y quién hoy día se encuentra ilocalizable desde el 27 de abril de este año.

Para ella, la desaparición de su hijo es, además del dolor que implica no saber de él, el ejemplo de la inacción de la autoridad para prevenir que las y los niños y adolescentes sean víctimas de este delito que vulnera e interrumpe la vida de las familias y por supuesto de las víctimas.

Es también redefinir su contexto de vida para encontrar en medio de la incomodidad y el sopor que significa esta situación, formas efectivas para lograr su localización.

La señora Ventura Contreras supo que su hijo no volvería, al saber que una de sus compañeras de clase, Maurati N. había desparecido y aunque no hay elementos certeros de que estas dos desapariciones estén conectadas, para esta madre fue elemento suficiente para intuir que algo le había pasado a David.

"Cuando la mamá de Maurati vino a buscar a su hija a mi domicilio, fue que me di cuenta que mi hijo no llegaría a casa", señaló.

Luego de varias horas de espera y con el anhelo de saber de él al siguiente día, la señora Ventura Contreras decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, por la no localización de su hijo.

En dónde sus miedos, su angustia, tristeza, coraje e indignación se hicieron aún más presentes, pues esa pesadilla que tanto temía se convertirá en algo tangible y real.

"El día 28 de abril del 2023 fue que se levantó la denuncia, las autoridades pues se portaron bien dentro de lo que es su trabajo. Quedaron de mandarme la Alerta de Búsqueda para que yo la compartiera en mis redes sociales y en cuanto eso paso de inmediato la compartí tanto en Facebook como en WhatsApp".

Fue así que el rostro de David de Jesús Jasso Ventura se empezó a difundir, como una manifestación y petición de justicia y de verdad, como un llamado a la sociedad de no mostrar indiferencia, de no manifestarse inmunes ante esta problemática social, para acompañar a su familia en la búsqueda en medio de esta adversidad.

"Fue entonces que abrieron la carpeta de investigación, así comenzaron a buscar ,en ese momento pues no se, se comunicaron conmigo para hacerme preguntas sobre si tenía idea de donde podría estar mi hijo y pues les comenté que no , puesto que David no era callejero"

La señora Ventura Contreras hizo un aun lado la revictimizaciones de las autoridades, siempre poniendo de frente la dignidad de su hijo, en dónde la indiferencia y el prejuicio no intervinieran en las investigaciones de búsqueda y fue así que emprendió acciones poder localizar a su hijo.

"Me dijeron (las autoridades) si podía pedir los videos de mis vecinos y solo pudieron proporcionar uno donde solo se ve a David retirarse de mi domicilio, de ahí ya no sabemos nada de él".

Por último y luego de 35 días de no saber de David, la señora Ventura Contreras asume estar repleta de cuestionamientos, que hasta hoy la dejan con más dudas y confusiones.

Sin embargo, dice no se dará por vencida pues su hijo David es su motivo de vida, la música de su familia.

"Pues ya son 35 días al día de hoy y de mi hijo no me dan ni una pista, ni una señal ni nada

Pues yo solo les pido que me ayuden en la búsqueda y localización de mi hijo, me han dado el apoyo pero hasta ahora yo no tengo ni una pista de mi hijo y la verdad esto es desesperante y frustrante ya qué no tengo ni una sola pista

Yo solo le pido a mi hijo que se comunique conmigo, qué regrese a su hogar qué todos lo extrañamos, qué hace falta su presencia en casa, qué extrañamos escuchar su guitarra sonar ,qué necesito escuchar que el cante qué me hable, qué lo necesito, que el sabe que lo amo con toda mi alma, qué necesito saber que esta bien, que tengo un dolor profundo en mi alma qué sólo sanará el día que el regrese a su casa ,al lado de su familia que lo ama".