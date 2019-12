Falta de ordenamiento da una "imagen sucia" al Centro Histórico: Arochi

El comercio informal ha aprovechado muy bien el hecho de que la autoridad municipal se ha retraído un poco, pues desde mediados del mes de noviembre se han instalado más de 150 puestos ambulantes en el Centro Histórico, los cuales se han ido extendiendo hasta en su tamaño, pues invaden casi por completo algunas banquetas y pasajes comerciales.

Señaló lo anterior el presidente de la asociación Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, quien insistió en que es necesario que haya un ordenamiento en el primer cuadro de la ciudad, pues “los mismos turistas dicen que da una imagen sucia” por la falta de atención por parte de la autoridad.

“Lo que se ve no se pregunta, el desorden está en la calle; hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar la ciudad de Querétaro y el principal paraje comercial era muy atractivo, la verdad da coraje y tristeza ver nuestra ciudad y nuestro Centro Histórico como está, no nos lo merecemos”, apuntó.

Por otro lado, comentó que tenían contemplado en estos días celebrar una reunión junto con algunas direcciones municipales para atender los temas que más aquejan al Centro Histórico, como ordenamiento en la vía pública, imagen urbana, ecología y aseo, entre otros; no obstante dijo que no ha sido posible llevarla a cabo, por lo que esperan que iniciando el 2020 se pueda retomar el trabajo con la autoridad pero acciones concretas.

“La mayoría de nosotros ahorita estamos muy ocupados ahorita viendo qué vamos a vender, por lo que esta reunión no se ha dado, pero estamos abiertos al diálogo; se había dicho que Nuestro Centro rompió con el municipio, pero nunca romperemos con nadie, porque tenemos que seguir trabajando juntos, no es que nos hagan caso o no, es que hay que poner orden”, expresó.