Falsos gestores cobran por servicios gratuitos y despojan a propietarios en Soledad

En Soledad de Graciano Sánchez se han detectado casos en los que personas llegan con los dueños de predios, se ganan su confianza, les solicitan una carta poder y luego intentan realizar cobros indebidos, por trámites que son gratuitos, incluso llegan a querer arrebatar las propiedades a sus verdaderos sueños, quienes terminan pagando, por miedo a perder su patrimonio.

Por lo que la titular del Instituto Municipal de la Vivienda Daiana Anahí Rosas se hace un llamado a la gente para que no caiga en este tipo de engaños e incluso se presenten las denuncias correspondientes ante las instancias adecuadas, en caso de ser necesario.

Daiana Anahí Rosas, titular del Instituto Municipal de la Vivienda en Soledad | Foto: Juanita Olivo

“Hemos detectado que hay personas que se hacen de la confianza de los propietarios, solicitan un poder para hacer trámites que son gratuitos y luego les empiezan a cobrar, es importante que la gente sepa que nosotros no cobramos ningún tramite, pedimos que se acerquen a nosotros para indicarles cuales son los servicios que podemos ofrecerles, para que no les hagan cobros que no deben, por un bien que ya pagaron” dijo en entrevista la funcionaria.

En donde dijo que otro de los casos que se han identificado, ocurre con propietarios que ya fallecieron y surgen personas con un poder, el cual utilizan para intentar cobrar nuevamente, lo que lleva a que los beneficiarios lo paguen por miedo a no perder dicha propiedad, a pesar de que hace más de 10 o 20 años ya lo hicieron, debido a la incertidumbre que se genera con este tipo de situaciones.

Diana Anahí Rosas dijo que si alguien esta pasando por una situación de esta naturaleza, es importante que visiten al Instituto Municipal de la Vivienda, para conocer como esta su situación, verificar si ya se pagó todo o se debe algo, para que no sean sorprendidos, recordando que “El valiente vive, hasta que el cobarde quiere, no tengan miedo a verificar como se encuentra su propiedad” aseveró.

También hizo un llamado a la gente para que no se dejen amedrentar, que si detectan irregularidades, hagan las denuncias correspondientes, pues cuentan con las herramientas necesarias para demostrar que los terrenos son suyos, como son los casos de compra venta, reiterando la invitación a poner la denuncia correspondientes.