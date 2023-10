Poder Judicial de SLP, el “más paritario” de México: Inegi

San Luis Potosí es la entidad del país con los porcentajes más altos de magistradas en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales, tiene un 60 por ciento de distribución de mujeres. Lo que hace destacar a este organismo a nivel nacional en el reciente Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

En ese informe se indica que en el 2022 los plenos de los poderes judiciales estatales se integraron por 733 personas magistradas y consejeras mismas que ejercieron un presupuesto de 45 839 683 068 pesos, es decir aumentó un 8.9 por ciento su presupuesto a comparación del año de 2021.

Se señala que en el Poder Judicial de San Luis Potosí trabajan mil 558 personas servidoras públicas y nos encontramos debajo de la media nacional. Aunque destacamos porque tenemos un 60 por ciento de mujeres magistradas y un 40 por ciento de magistrados. Solo el Estado de Hidalgo está a la par del territorio potosino y se muestra en la segunda posición.

Aunque en este mismo censo se sigue insistiendo en que en lo general, los hombres siguen obteniendo más cargos de jueces, magistrados y secretarios. Dejando a las mujeres cargos como el de notificadores secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, personal administrativo y de apoyo, entre otras funciones menores.

Del presupuesto que se ejerció durante el 2022 en los Poderes Judiciales Estatales, se reporta que básicamente se gastaron el recurso en órganos jurisdiccionales y órganos administrativos. Ahí se indica que San Luis Potosí es de las primeras 10 entidades de la República Mexicana con mayor presupuesto ejercido durante el año pasado con un presupuesto de mil 321 millones de pesos.

Aparece en la primera posición de presupuesto ejercido la Ciudad de México, el Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora y en la décima posición San Luis Potosí.

Sin embargo se desteca que no todos los sitios web de estos poderes publicaron las sentencias. Incluso San Luis Potosí aparece entre sus señalamientos, argumentando que no reportó haber publicado sentencias emitidas en su portal de internet en segunda instancia sobre ejecución de sentencia y primaria instancia y de ejecución de sentencia, porque no contaba con datos o elementos para responder.

Aunque somos la entidad número 10 con mayor número de sentencias emitidas publicadas, pues tenemos 21 mil 770, en primera instancia se quedaron 296, pero no reportan la segunda instancia la ejecución de sentencia ni tampoco la primera instancia y de ejecución de sentencia, datos que todos los estados de la República Mexicana sí reportan.

Mientras otras entidades de la República Mexicana reportan que sus sentencias emitidas fueron en su mayoría en materia familiar, San Luis Potosí no presenta los datos por no contar con elementos para responder. De las 21 mil 770 sentencias se menciona que hubo 296 resoluciones en el ámbito laboral, no aplica Justicia para adolescentes ni otra materia. Dejando acéfalas las cifras de las resoluciones emitidas en el ámbito familiar civil mercantil y penal.