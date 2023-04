¡Exigen un aumento! Trabajadores de la UASLP se manifiestan

Puntuales comenzaron su peregrinar cientos de trabajadores que integran el Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, se inconforman en contra del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra porque no ha permitido el ajuste salarial de este año.

Se trata de cientos de agremiados que desfilaron desde el asta bandera de la Zona Universitaria, ubicada en Salvador Nava, luego se incorporaron a la Avenida Carranza hasta el Edificio Central de la máxima casa de estudios, insistiendo en estallar una huelga para el próximo 29 de abril si no se generan los acuerdos necesarios para el "salario digno".

Al grito de "¿qué somos?, Universitarios", se les vio desfilar cargando pancartas con leyendas como "Comité Sindical 2019-2023", "Sauaslp", "Y los tres días?", "289 ni uno menos", "Exigimos el aumento de gobierno federal", "No más acoso laboral, queremos espacios libres de violencia", "Zermeño tú tienes la decisión", "Exigimos el pago de los 3 días", "El sueldo base no se toca".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Estuvieron encabezados por Gerardo de Jesús Rivera Müller, secretario general de dicho gremio, quien solicitó en todo momento "salario digno", informó que aunque sabe que no pueden mover disposiciones federales buscan la regularización urgente del salario mínimo de 289 trabajadores que ganan por debajo del salario mínimo "quieren sumarle algunas prestaciones al salario base y eso no lo aceptamos de ninguna manera, estamos aquí por eso, el aumento salarial es del 4 por ciento y sabemos que no se va a mover, le pedimos al gobernador y al presidente de la república que modifiquen ese sistema de incremento salariales para las universidades públicas porque estamos por debajo, nos estamos quedando rezagadas las universidades"

En las últimas semanas se han estado reuniendo con las autoridades universitarias, quienes se mantienen renuentes a la nivelación salarial, ya que muchos de los empleados universitarios, afirman perciben menos del salario mínimo.

Los trabajadores que pertenecen a las diversas facultades de la máxima casa de estudios, aseguran que ganan menos de 2 mil 500 pesos quincenales, salarios muy distantes de los que reciben los que integran el Sindicato Académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Desde el máximo órgano estudiantil, se ha informado que el gobierno de la República encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto una política educativa que no permite que se hagan ajustes mayores al salario. Incluso es la federación quien establece las percepciones. Los afectados indican que tienen un rezago de 20 años, por ese motivo tomaron la decisión de salir a las calles exigiendo un aumento.

Oficialmente la institución de educación superior indicó respetar la libre manifestación del Sindicato Administrativo y afirmó mantener una mesa de diálogo abierta con los trabajadores.

"La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantiene disposición de diálogo y escucha a representantes del Sindicato Administrativo. Es importante destacar que se ha cumplido con las especificaciones que la Secretaría de Educación Pública (SEP) delineó a las instituciones públicas de educación superior, respecto al tope fijado de incremento salarial para el año en curso, con base en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión".

De esta forma, expresa que la institución se encuentra con la disposición y apertura al diálogo y propuso que cualquier otro tipo de petición adicional que no forme parte del emplazamiento a huelga -por ser éste de revisión salarial- se analice a través de mesas de trabajo permanentes con las representaciones sindicales.

Para atenderlos salió el abogado de la máxima casa de estudios Joel González de Anda.