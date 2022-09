Exige Monreal investigación y medidas a fondo frente a ciberataque contra SEDENA

El senador de la República Ricardo Monreal Ávila dijo aquí que urge investigar a fondo quién está detrás del ciberataque que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por parte del grupo de hacktivistas denominado Guacamaya, ya que puede haber otras dependencias estratégicas en riesgo de ser infiltradas.

“Esos ataques ilegales ponen en riesgo algunas de las áreas más estratégicas de nuestro país como el Ejército Mexicano además de la información sobre el estado de salud del Presidente de México, quien aceptó que es cierta la información que fue dada a conocer por algunos medios de comunicación”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República abundó que “tenemos que exigir una investigación clara de la situación y sus consecuencias, debemos emitir una condena porque los ataques contra el presidente emitidos por este grupo son inverosímiles, fuera de toda razón”.

Senador de la República Ricardo Monreal Ávila / Foto: Daniel Esquivel

Por fortuna, dijo, México y sus instituciones son sólidos y la popularidad del Presidente hace fuerte su posición frente a los mismos; debemos cerrar filas con el y con México, para lograr estabilidad, que no afecte los mercados y que haya solidez y firmeza en las instituciones nacionales, por ello es importante una investigación.

Sobre la sucesión presidencial en MORENA advirtió que si no hay piso parejo y equidad en la elección de candidata o candidato, habrá una ruptura grave y hay que tomar en cuenta que el 2024 no será un dia de campo, por más dividida, dispersa e indefinida que está la oposición, “pero no siempre estará así”.

Expuso que en su estancia en SLP ha visto mantas, bardas, espectaculares y todo tipo de publicidad a favor de Claudia Sheimbaunn, lo que es una campaña ofensiva e ilegal porque nadie responde por el uso de esos recursos, “sus asesores extranjeros catalanes la llevan al hoyo, porque viola la ley”.

Monreal Avila dijo que estará en la boleta en 2024, aun no sabe por cual partido pero no descarta nada, lo único seguro, “es que seré el sucesor de Andrés Manuel López Obrador”.

