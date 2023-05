Estudio revela que "Mi Pase" falla en el 60% del transporte colectivo

Concesionarios de transporte urbano, son quienes impiden el cumplimiento efectivo de la operatividad del Programa "Mi Pase", así lo señalaron integrantes del Colectivo Praxis Combativa, quienes realizaron un estudio de metodología de reconocimiento de unidades de transporte colectivo con este sistema de pago.

Este estudio reveló, que en un muestreo general en 27 rutas de camiones, en 138 unidades de transporte 60 por ciento de ellas no existe el correcto funcionamiento de este servicio y esto se debe a la falta de capacitación de choferes y la intransigencia de consecionarios.

"Hicimos un muestreo sobre un total de 138 camiones, este número se puede parecer poco si ustedes quisieran, pero no lo es, ya que en la zona metropolitana contamos con 800 unidades de cromática amarilla, que fueron los que nos enfocamos , 138 de 800. Ahí encontramos que 27 sí lo aceptaban y 111 no aceptaban este este servicio", señalaron.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En este sentido explicaron que en un estudio anterior, hasta la fecha del 26 de marzo, encontraron que 83 por ciento de estas unidades no aceptó "Mi pase", mientras que el 17 por ciento sí. En este último trabajo de campo, las cifras revelaron que hasta el 19 de abril de este año, 60 por ciento se las unidades estudiadas no cumplen con este servicio.

"Al momento de pasar la tarjeta había terminales que nos mostraban la leyenda de que el servicio había sido exitoso, había otras terminales que arrojaron una luz verde que era un gran indicativo para saber si había funcionado en el servicio, esto no era igual en ambos casos. Creemos que no se ha brindado capacitación correcta sobre el servicio a quienes son encargados de llevarlo a la población y está en la capacidad de los dueños consecionarios brindar ese taller, pues un conductor no va a saber usarlo nomás porque se lo pongan ahí".

Por lo que levantarán una queja ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que estudien las condiciones de estos transportes y la falta de funcionamiento del sistema Mi Pase y a quienes llevarán diversas propuestas de mejoramiento de este servicio.

"Tenemos ciertas propuestas, obviamente una primera es un taller a los conductores para que puedan manejar bien este servicio y la otra, la más importante es que carecemos de datos en San Luis para poder ofrecer un mejor servicio, esto no lo tenemos aquí en San Luis , tenemos que elaborar una base de datos en el cual estamos contabilizando día, semana , fecha , ruta y el distintivo de la ruta , cantidad de usuarios etc.

Vamos a presentar la segunda queja de las unidades que identificamos que lo estaban operando, para que se responsabilice y de seguimiento a esto que está pasando".