Líneas de camiones urbanos siguen sin admitir el programa de Mi Pase, que son becas de transporte urbano para los estudiantes. Al parecer esto ocurre porque el gobierno del Estado paga 5 pesos como subsidio y 6 pesos el propio concesionario, lo que para nada le conviene a los dueños del transporte público. Es así, que no terminan de aceptar este dispositivo que mantienen apagado la mayor parte del tiempo, según denuncian estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP.

Los estudiantes recibieron un reporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, donde se les informa que la empresa SE Transaccionales SAPI de CV, ya instaló los dispositivos de Mi Pase en el cien por ciento de las unidades en San Luis Potosí, Matehuala, Tamazunchale y Ciudad Valles, pero reportan entre 2 y 3 por ciento de fallas en la comunicación por culpa de la empresa Telcel.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En los datos que tienen, se indica que en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, se han instalado 925 dispositivos conocidos como POS, que son los aparatos donde se pone la tarjeta de Mi Pase, para que haga el cobro del pasaje en todas las empresas tanto de CityBus, Urban Pass e independientes, incluso en los hombres camión.

La primera semana en que comenzó a funcionar este programa de becas se encendieron y se usaron 235 POS -que es el aparato lector de la tarjeta-, porque los camioneros tenían ciertas dudas, pero cuando los estudiantes comenzaron a denunciar que no servía este programa, los concesionarios argumentaron que era culpa de SE Transaccionales SAPI de CV que era la encargada de instalar estos equipos. Pero la realidad es que robaron algunos de estos aparatos denominados como POS que no sirven de mucho, se dañaron en la instalación eléctrica y se les retiraron las pilas o los chips a varios.

Conforme SE Transaccionales SAPI de CV reparó estos mecanismos los dueños de los camiones dejaron de pagarles comisiones a los operadores, argumentando que no se les abonaba, por eso no es raro observar el no reporte de pasajes a quienes hacen subir por la puerta trasera, cobrando doble porque así les marcó el sistema, u otra serie de inconsistencias conocidas por los propios usuarios.

Los universitarios reportan que la empresa CityBus ya está cumpliendo casi en su totalidad con el compromiso, pero está renuente la empresa Urban Pass que maneja a la gran mayoría de líneas de camiones urbanos en la entidad.

Lo que es importante mencionar que de las líneas que circulan por el Estado, ninguna ha cumplido al cien por ciento con esta disposición, entre ellas están: Tupa transportes, Tulsa, Traligusa, Tequis, Tangamanga, Tago, Strokton, Soledad, Siglo XXI, Serv. Integrado, Sct-SLP, Saucito, San José, Rivas, Reyes Mora, Pruebas SLP, Prueba BTK, Pozos, Movilidad, Mov. Medellín, Mfrcdos, Matehuala, Martínez, Magocam, Liz, Ganeza, Express, Expreso México, Estrella, Empresas Hc, El Solito, Diamante, Detrago, Delgadillo, Centra 2000, Cd valles, Camioneros unidos.

Incluso se sabe que CityBus, Subabus (Vencedor), Tupa y El Farolito, están ya a un 95 por ciento de habilitación. Mientras que UrbanPass se encuentra en un 40 por ciento.

Cabe añadir por último, que el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, ha ordenado seguir adelante y recoger las concesiones, y operar directamente los autobuses urbanos, sí es que los concesionarios no acatan las disposiciones de uso de Mi Pase.

Los jóvenes universitarios indican que están a la espera de que se realice un nuevo encuentro con los dueños de los camiones que operan bajo Urban Pass, y conocer qué sucede con este tema y a partir de ahí, estarían tomando serías medidas para que se haga respetar el uso del plástico verde que les da la posibilidad de subirse al camión gratis.