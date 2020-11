(VIDEO) Estudiantes de la Universidad Tangamanga piden alto a aumentos

Por el aumento de cuotas y en la inscripción escolar, se manifiestan estudiantes de la Universidad Tangamanga ubicada en la Colonia Saucito.

La queja se fundamenta en que los estudiantes de Enfermería, Nutrición, Psicología y Derecho, ni siquiera están utilizando las instalaciones debido a la pandemia, además de que las clases son a distancia.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En estos momentos de crisis, muchos potosinos no tienen trabajo o les han recortado sus percepciones a la mitad, por ello dijeron es insostenible este incremento que ordenó la institución. Les cobran más de 5 mil pesos de inscripción y de cada cuota mensual les aumentaron 200 pesos.

Un grupo de estudiantes trató de dialogar con León Enrique Guzmán Villalobos, rector de la institución, y a la directora general Ana Monreal, sin embargo les dijeron que ya tenían conocimiento de que cada año aumentaban las cuotas escolares, así también que si no tenían recursos para estudiar en una universidad privada se fuera a una de carácter público.

Estudiantes de la Universidad Tangamanga se manifiestan por aumentos



Dicen que ni siquiera están utilizando las instalaciones debido a la #pandemia y que toman las clases a distancia y hay aumentos en cuotas e inscripcioneshttps://t.co/soDs4CHOxG pic.twitter.com/IitC4Bz1kM — El Sol de San Luis (@ElSoldeSanLuis) November 30, 2020

Una de las afectadas, lamentó que este tipo de conductas se esté dando en estos momentos en que las familias potosinas atraviesan por una tremenda crisis financiera.

Entre sus pancartas se alcanza a leer, "Ya no más aumentos", "No hay uso de coordinación", ""No hay uso de instalaciones", "No tenemos clases de calidad".

"Fuimos a hablar con las autoridades sobre que no íbamos a utilizar las instalaciones, ni laboratorios y no estamos yendo, no se nos hace justo. Nos dijeron que nos diéramos de baja o que nos fuéramos a una pública".