Estudiantes potosinos logran amparo para estudiar gratuitamente en la UASLP

Tres estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ganaron un amparo en el que se les otorga la gratuidad de los servicios educativos, indicó el abogado Luis Alberto Suárez Castillo.

"La universidad ya no puede hacer nada, ganamos los juicios y está sentencia consiste en que las universitarias puedan estudiar su carrera de forma gratuita".

Este tema precede al proyecto de interpretación que tienen de la ley, de acuerdo al artículo tercero constitucional de forma progresiva y de Derechos Humanos, donde se habla de gratuidad en la educación pública "y el tribunal colegiado que resolvió lo hizo de esta manera, a favor de las estudiantes que en 2019 interpusieron este proceso".

Las estudiantes que ganaron este juicio ante los tribunales federales pertenecen a la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Agronomía y Psicología.

Se indicó que aún hay más amparos interpuestos contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, " las estudiantes pagaron sus primeros semestres pero es a partir de la Reforma del año pasado cuando ya tienen esta idea de meter el amparo, entonces la institución tendrá que devolverles lo que hayan pagado, ahorita tenemos 15 más pendientes qué procede este año 2000".

He sufrido represalias por tramitar amparo: Sofía Rodríguez

Sofía Concepción Rodríguez Loredo estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, denunció que a partir de solicitar la gratuidad educativa en la institución como lo especifica el artículo tercero de la Constitución Mexicana, ha sido víctima de constantes represalias dentro y fuera de la institución.

"En el 2019 no estaba el contexto que estamos pasando ahorita a nivel mundial por la pandemia de Covid-19, pero yo ya había tenido un presidente en el 2016, donde estudiantes interpusieron amparos para lograr la gratuidad educativa en la institución y estoy segura que nuestros casos van a sentar un precedente a nivel nacional".

Local FUP promoverá la Uni Ruta a estudiantes

La alumna universitaria menciona que tuvo que recurrir al amparo por la condición económica que se está viviendo en estos momentos, donde no hay trabajo y se están vulnerando los salarios "quiero demostrar que la educación no es objeto de comercialización, sino que es un asunto de gratuidad, si se investiga desde el 2005, pueden observar que debe ser gratuita a nivel mundial".

Estudiantes y profesores deben de reconocer lo que está ocurriendo, hay obreros que ganan 2 mil 500 pesos a la quincena y no pueden pagar las cuotas de la institución, además del material que se pide en las escuela "está afectando a todos en materia económica".

Cuenta que a raíz de solicitar la gratuidad universitaria, ha sido objeto de diversas represalias como no poder llevar a cabo algunos trámites en la institución, tampoco ha podido acceder a la Boletur "ahí me dijeron que yo no estaba inscrita en la universidad y he tenido diversos problemas para hacer prácticas de inglés, el uso de libros, entre otros trámites en el área de Finanzas".