Este viernes, concurrida vacunación Covid

Desde las nueve de la mañana se registró una concurrida vacunación contra el Covid-19 en las instalaciones del Hospital Militar de esta capital potosina, donde decenas de personas de entre los 12 a 17 años de edad se apersonaron ahí para participar en este proceso. Las filas de interesados rodeaban no sólo el hospital sino la fachada de la doceava zona militar.

Actualmente se desarrollan las jornadas de vacunación en todo el estado, para aplicar la segunda dosis a menores de edad y hoy se pudo observar que muchos jovencitos acompañados de sus padres hacían fila en espera de ser beneficiados con la dosis de Pfizer.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El horario de atención comenzó desde las 9:00 de la mañana hasta las 16: horas y se veía cómo los jóvenes cargaban consigo los documentos que los acreditaban como beneficiarios del inmunológico.

Los hospitales que actualmente se han convertido en sedes de vacunación son: el Hospital general de zona con medicina familiar No. 1 IMSS Zapata, en la capital potosina, el Hospital Regional Militar en la capital, y el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez.

Se aperturó al interior del Estado, el Hospital Rural número 14 en Matehuala; el Hospital General de zona No. 6 de Ciudad Valles; el Hospital General de Sub zona con Medicina Familiar No. 9 en Rioverde y el Hospital General de Rioverde.

Asimismo, el Hospital Rural 44 de Zacatipan en Tamazunchale; el Hospital del Niño y la Mujer "Alberto López Hermosa"; el Hospital Básico comunitario de Aquismón; el Hospital básico comunitario de Ciudad del Maíz; el Hospital básico comunitario de Ébano; el Hospital básico de Salinas Hidalgo; el Hospital básico comunitario de Tamazunchale; el Hospital básico comunitario de Tamuín; el Hospital básico comunitario de Villa de Arista y el Hospital básico comunitario de Xilitla.

Cabe destacar que este sábado 4 de junio concluye esta etapa de vacunación, según información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.