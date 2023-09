Estas son 3 tipos de cosas que puedes heredar en tu testamento

Los inmuebles son los que comúnmente pensamos que pueden dejarse en un testamento, pero existen muchas otras cosas que puedes asegurar para que queden en las manos correctas cuando ya no estés en este plano terrenal, o bien, cuando ya no puedas tomar decisiones por ti mismo.

Debes considerar que el hacer tu testamento no es un augurio de la muerte, sino que estás asegurando tus cosas, estás siendo responsable contigo y con los que más quieres.

Además, si en algún momento cambias de opinión respecto a tus herederos, podrás hacer los cambios necesarios.

Ahora lo importante: ¿qué cosas puedes dejar en tu testamento?

Aunque a veces creemos que sólo pueden ser propiedades, dinero y joyas, la realidad es que hay más cosas que pueden ser bienes intangibles y que puedes dejar a tus herederos, aquí te decimos tres de las categorías que puedes heredar y no sabías:

Derechos

Si tienes un negocio y tienes una marca registrada a tu nombre, puedes dejarla a la persona que consideres ideal para que continúe con tu marca.

Bienes

Son las propiedades que estén a tu nombre y que puedas legar a una persona o incluso a más. Este tipo de bienes está considerado dentro de los más legados.

También pueden ser joyas, dinero, e incluso prendas personales o de valor sentimental o de mucho valor económico, como un bolso o artículo de marca reconocida o de colección.

Deudas

Aunque no lo creas, también las deudas pueden heredarse, pero no te preocupes y te anticipes, pues esto estará determinado por el tipo de contrato en el que hayas adquirido la deuda.

Por cierto, antes de adquirir una deuda deberás de asegurarte de revisar las cláusulas. Por ejemplo, en el caso de un crédito automotriz, si el titular de la deuda falleció, esta queda saldada, salvo que las cláusulas señalen algo diferente.

En el caso de suicidio, también puede aplicar de manera diferente.

Por último, y aunque no lo creas, también puedes heredar a tu mascota, al menos de acuerdo con lo que dijo Octaviano Gómez y González, notario Público Número 4 y presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí a El Sol de San Luis, en entrevista.

El notario acotó que en San Luis Potosí se ha extendido el período de la campaña para realizar este trámite a un costo accesible, el cual de septiembre a diciembre de 2023 ascenderá a mil 900 pesos, lo que ya incluye los honorarios del notario y los impuestos generados por instrumentos jurídicos.

Así que si quieres dejar tranquilidad a tu familia, haz tu testamento.