Especialista enumera las 6 principales causas de accidentes viales en SLP

Este 5 de octubre se conmemora Día mundial de la Educación Vial

Imprescindible socializar y enseñar educación vial para el desarrollo de capacidades y nociones de prevención de accidentes, tráfico vial y políticas de precaución.

Así lo señaló Isabel Guerrero Vázquez subdirectora del área de Prevención Social de la Violencia, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de San Luis Potosí, quién entorno a la conmemoración del Día mundial de la Educación Vial, el cual se celebra cada 5 de octubre, en donde enfatizó la importancia de promover información con fin de priorizar la vida de los conductores y peatones.

"La educación vial es el conocimiento de las normas y las reglas establecidas para una seguridad en la vía pública, justamente esta materia de educación vial, pues es muy importante darla a conocer desde la niñez, desde preescolar de hecho nosotros como corporación hemos buscado las mejores estrategias para hacer llegar este mensaje", remarcó.

Guerrero Vázquez también subrayó que la educación vial debe ser transmitida, sobre todo, a las generaciones más jóvenes como las infancias y adolescencia, a través de los padres de familia y para ello, es indispensable cumplir hasta con los detalles más mínimos de seguridad vial como lo es el cruce seguro de calles y el uso del cinturón de seguridad.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Entonces, hay que conocer las normas y reglas y aunque nosotros lo hacemos todos los días, falta algo, qué es la conciencia del ciudadano para llevarlas a la práctica. Nosotros hacemos campañas de concientización, pero el ciudadano es omiso ante ello, creen que pues no pasa nada al momento de transitar por la vía pública y pues lo podemos ver, en diferentes medios, los índices de accidentes es muy alto".

Referente a esto último, la subdirectora del área de Prevención Social de la Violencia, remarcó que esta falta de conciencia, que llevan a las y los conductores y peatones a no respetar las normas de tráfico para reducir el riesgo de accidentes viales.

En donde se tiene identificado que la mayor parte de estas problemáticas son ocasionadas por el uso de dispositivos móviles como el celular, manejar con con sueño, cansado o bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes; no hacer uso del cinturón de seguridad al estar en un vehículo, no respetar semáforos y peatones que no caminan por la banqueta.

"Hay diferentes tipos de usuarios, conductores, que no cumplen con lo establecido en la reglamentación de tránsito, pero sobre todo, no tienen nociones de la educación vial, por ello estamos haciendo un esfuerzo, para que sepan transitar de manera segura y reducir los accidentes. Los peatones y conductores tienen que transitar con responsabilidad y eso conlleva el aprendizaje de las normas básicas viales para prevenir accidentes de tráfico".

Por último y ante este contexto la especialista remarcó que también hay que realizar un trabajo de reeducación con las personas adultas, pues pareciera que pese a las experiencias y a las normas establecidas, incumplen con sus responsabilidades dentro de la seguridad vial.

"Hay que reeducar al adulto y a los padres y madres de familia, porque la educación vial es un tema que se aprende a través de los valores y la corresponsabilidad por la seguridad. Es un tema de conciencia".