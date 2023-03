¿Eres pensionado? Actualiza tus datos es rápido y sencillo

De acuerdo con las acciones impulsadas por el Gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, para acercar trámites y servicios, así como brindar una atención de calidad a la ciudadanía, la Dirección de Pensiones continúa invitando a las y los usuarios a actualizar sus datos personales.

“Tras haberse efectuado el pase de revista a las y los pensionados y jubilados, hemos encontrado que algunas personas no se presentaron debido a que su información no está actualizada y por ello no recibieron la notificación para acudir a verificar su supervivencia; los datos actualizados nos permiten tener un contacto más cercano con las y los usuarios”, indicó Jorge Adalberto Escudero Villa, director general de Pensiones del Estado.

Cortesía | Pensiones del Estado

Invitó a las y los derechohabientes de esta dependencia a verificar a través de la aplicación Pensiones Móvil o en el Sistema Intranet, en la Página Web, si sus datos personales son los correctos y que de esta manera puedan recibir toda información importante respecto a fechas de revista de supervivencia física y algunos otros trámites.

Finalmente, Escudero Villa puntualizó la importancia de mantener la información al día, desde un cambio de domicilio, teléfono o tarjeta bancaria en la que se deposita la pensión, “en nuestras oficinas, las y los compañeros del Área de Afiliación y Vigencia son quienes se encargan de realizar las actualizaciones correspondientes, es un trámite rápido y sencillo”.