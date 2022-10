Equipar clínicas rurales evitara casos cómo el de Camila, señalo Cruz Perales

La justicia para Camila sería dotar a las clínicas rurales de las herramientas necesarias para que no se repita un caso similar, señaló Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

El pasado mes de agosto, Camila, una niña de 3 años de edad originaria de Villa de Ramos, fue declarada muerta en el Hospital Básico Comunitario de Salinas, sin embargo durante su velorio, la familia detectó que aún presentaba signos vitales y trataron de llevarla nuevamente a recibir atención médica, sin embargo falleció en el camino. Este martes, la Fiscalía General del Estado informó que cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de dos doctoras y un médico que atendieron a la menor.

Al respecto, Cruz Perales señaló que “me causó un poco de tristeza (saber que detuvieron a los médicos) porque a final de cuenta no es otra que decir nuestra justicia se aplica, -cuando buscamos culpables-, en la parte más débil; yo diría que son los chivos expiatorios, porque al final de cuentas, esta es una violencia institucional”.

El sacerdote explicó que desde su punto de vista, los médicos incurrieron en una negligencia al tratar a la menor, no por falta de conocimientos, sino porque carecían de las herramientas necesarias para realizar su trabajo, “yo me imagino que un doctor, una doctora, en esas circunstancias, casi, casi está como los curanderos, que tiene que valerse del tacto para ver la situación de enfermedad de los niños, y más porque se necesitaba un especialista y creo que no hay especialistas, son médicos generales”.

También dijo comprender el dolor de los padres de Camila, quienes pudieran querer tras las rejas a quienes fueron negligentes en la atención a su hija, sin embargo destacó que “tal vez se van a enviar doctores en estas mismas circunstancias y va a suceder otra vez lo mismo”.

Debido a ello, Cruz Perales mencionó que quizá la mejor forma de hacerle justicia a Camila y a sus padres, es que se garantice que las clínicas rurales cuenten con el instrumental e insumos necesarios para evitar que se repita un caso como éste.