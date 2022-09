Aún no existe la resolución en el caso Camila: SES

Los Servicios Estatales de Salud, SES, insisten en que todavía no existe una resolución sobre el caso de la niña Camila Roxana que fue dada por muerta, luego revivió y posteriormente murió en el municipio de Salinas de Hidalgo.

Se insistió en el sector salud "El caso Camila, no hay una resolución aún".

Así también se respondió ante el cuestionamiento sobre qué medidas implementaron en la forma de reclutar y contratar al personal médico después del antecedente del caso de Camila Roxana y se contestó "no tiene que ver con los procedimientos de contratación de personal".

A nivel nacional se ha indicado sobre la necesidad de contratar personal médico de Cuba y por esa razón se preguntó, si ya existen doctores de origen cubano en el sistema de salud sanitario local y se respondió que hasta el momento no se tiene contemplado traer ni contratar a personal de esa nación "no hay médicos cubanos. No hay hasta el momento contemplado traer y contratar médicos cubanos".

Así también, se recordó que para traer a personal médico de esa isla, es el Gobierno Federal quién tiene que hacer los movimientos y no el Estado.

"Los médicos cubanos, su contratación la hace el Gobierno Federal, y no hay hasta el momento contemplados para el Estado".