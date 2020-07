Entrevista exclusiva con el Padre Superior de la Orden de los Carmelitas Descalzos

No es sólo criticar, juzgar o estar hablando mal de los demás todo el día y a todas horas, es mejor preguntarnos qué estamos haciendo en bien de mi propia persona, de mi Familia, de mi Estado, de mi Ciudad y de mi País. Esta Pandemia no puede dejarnos como si nada estuviera pasando; no podemos seguir actuando con egoísmo, soberbia, prepotencia, pereza y avaricia.

Así lo señaló en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, el Padre Superior de la Orden de los Carmelitas Descalzos, (OCD) Fray Luis Fernando Téllez Arredondo, quien exhortó a cambiar de actitudes y procurar ser mejor cada día en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, pues esta contingencia que estamos viviendo nos debe hacer cambiar nuestras actitudes nefastas que en nada nos ayudan a crecer como seres humanos, como ciudadanos y como cristianos.

El Evangelio de Cristo Jesús es muy claro, por lo que debemos esmerarnos y esforzarnos por vivirlo con actitudes de amor, de bondad, de perdón y comprensión, de respeto y tolerancia hacia los demás, aunque nos cueste trabajo.

Es tiempo de vivir en unidad y comunión, en el seno familiar, y más allá, en el trabajo, con los vecinos, con toda persona que requiera nuestro apoyo, orientación o ayuda.

Esta Festividad de la Virgen del Carmen, nos debe hacer recapacitar en que debemos cambiar de vida, dejar el pecado que nos oprime y no nos deja ser felices cristianos.

La Virgen es ejemplo de servicio, caridad, humildad, castidad, diligencia y bondad. Imitemos sus virtudes, dejemos que Ella sea nuestra guía, como Madre del Verdadero Dios por Quien vivimos.

El Sacerdote Carmelita, indicó que es triste que no se pueda celebrar la magna festividad de la Virgen como años anteriores, pues ya es toda una tradición el festejarla y honrarla, sin embargo, nos debe hacer recapacitar que el que no haya Misa Solemne con ninguno de los dos Arzobispos, no habrá mariachi, pólvora, ni danzantes, sólo la Celebración Eucarística de forma sencillita, que se torna una ocasión para pedirle que cese esta pandemia.

María es la primera discípula de Jesús, y nos enseña que nuestro Cristianismo, va más allá de nuestras vivas y de las muchedumbres acumuladas, y que cada quien haga lo que le corresponde hacer para salvaguardar el encuentro entre nosotros y con Dios. Si esto ya no nos hace mejores, no sé qué nos haría ser mejores. Afirmó el Superior de los Carmelitas un tanto consternado.

La Misa de 11:00 de la tarde será transmitida por Facebook live: Templo del Carmen de San Luis Potosí, para quienes quieran escuchar Misa. Concluyó el Sacerdote Carmelita Luis Fernando Téllez Arredondo.