Entregan material didáctico a Adultos Mayores de los clubes del DIF Municipal

Representantes y presidentes de los más de 40 Clubes de Adultos Mayores del Sistema Municipal DIF recibieron juegos didácticos que les permitirán convivir y reforzar información relativa a salud y autocuidado. El paquete de juegos de mesa consiste en tarjetas de memoria, toma y daca, lotería y también se les entregó el libro "El Centro Histórico de San Luis Potosí, una lectura", cuya finalidad es que mediante estos juegos y lectura, agilicen su memoria, habilidades e interaccionen más entre sus integrantes.

La entrega se hizo durante la posada que organizó la Coordinación de Psicología y Prevención a la que acudieron más de 130 personas adultas mayores de los diversos Clubes que hay en La Capital del Sí, quienes disfrutaron de tamales y atole mientras se realizaba la Pastorela que Teatro Galindo, a través de la Dirección de Cultura Municipal, llevó a cabo con el Sistema Municipal DIF, en dicho festejo navideño.

Cortesía | DIF Municipal

"En el DIF seguiremos trabajando por darles lo mejor que se pueda, ya que ustedes son el pilar de todas las familias potosinas y merecen este sencillo pero emotivo reconocimiento, aprovechando que en estas fechas debe imperar la unión y tranquilidad", dijo la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez.

Por su parte, la Directora del DIF Municipal, Jessica Albarrán Ramírez, les recordó que hagan uso de los servicios que "La Ruta de la Salud" ofrece en diversas colonias y delegaciones, ya que algunas de las personas adultas mayores presentes, pueden pertenecer a sitios que aún no visita este programa: "Los beneficios en atención médica básica, apoyos de auxiliares auditivos, lentes graduados, bastones, andaderas o sillas de ruedas también son para ustedes y si no alcanzaron a acudir al DIF, pero 'La Ruta de la Salud' está en su colonia, no duden en acercarse y solicitar la atención", precisó la directora.

Cortesía | DIF Municipal

Así, con la pastorela que representó la forma en que los siete pecados capitales y el diablo querían impedir el nacimiento de Jesús, lo cual finalmente no lograron porque el bien triunfó sobre el mal, el desayuno, y una rifa de varios regalos es que convivieron la mañana de este lunes. Mientras tanto, esta semana, los más de 40 clubes concluyen actividades para retornar el 2 de enero de 2023, según se informó por parte de la Coordinación de Psicología y Prevención.