Entregan donativo patronato Pro Paciente Oncológico

El Patronato Pro Paciente Oncológico, que a principios de mayo cumplió su 39 aniversario, a través de su embajadora Regina Orozco, niña de 4 años de edad y quien se encuentra en tratamiento desde hace un año, entregó un reconocimiento a Grupo Euro que por segundo año consecutivo apoya con un donativo a esta institución altruista.

El Patronato Pro Paciente Oncológico, (PPPO), recibió un donativo económico que el Grupo Euro (GE), corporativo empresarial 100 por ciento potosino, reunió por medio de aportaciones de sus sectores de negocio y personal administrativo, para apoyar a los enfermos de cáncer sin seguridad social con sus medicamentos o tratamientos.

Cortesía | PPPO

Marily Tobías, en representación del director general, Javier Tobías, hizo la entrega simbólica del recurso recaudado por la cantidad de 12 mil pesos que recibió Alberto Castillo, Presidente del PPPO.

"Para nosotros como corporativo socialmente responsable nos da mucho gusto apoyar estas causas benéficas, porque unidos se hace más y estamos seguros que a través de las áreas de Contraloría, Desarrollo Humano, Finanzas, Euro Familia, Comité Cultural y todos nuestros colaboradores que conforman la gran Familia Euro, lograremos muchas cosas en pro de quienes padecen leucemia y que requieren de la ayuda de todos".

Alberto Castillo, agradeció el donativo que se va de manera integra a quienes más lo necesiten, ya que no generan gasto corriente ni quienes laboran en el Patronato qué cabe añadir no perciben salarios, todos son voluntarios, por lo que será dirigidos a los estudios especiales, tratamientos y medicamentos de esas familias que tienen algún enfermo y que no cuentan con seguridad social.

El cáncer es curable, cuando se detecta a tiempo, de ahí la importancia de recibir ese tipo de recursos económicos, para aplicarlos de inmediato a quienes lo necesiten.

Atestiguaron la entrega, Maricarmen Cantón y Armando Zárate, voluntarios del Patronato Pro Paciente Oncológico; Francisco Jiménez y directores de área del Grupo Euro.