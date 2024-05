Ángeles Hermosillo denuncia discriminación de los medios de comunicación

La regidora con licencia y candidata a la alcaldía capitalina, Ángeles Hermosillo Casas, tronó este lunes contra medios de comunicación que la invisibilizan, que no la consideran en las encuestas y contra aquellos que mienten “porque yo voy en primero o segundo lugar en preferencia de la gente”.

Acompañada del dirigente estatal de su partido Nueva Alianza, Crisógono Pérez López, acusó también que existe una campaña –de la que se rehusó a mencionar el nombre del candidato o partido- que denigra y denosta a las mujeres, y “estoy pensando en meter un recurso para que bajen el video”.

Señaló que ella es una mujer empoderada que no aparece en las encuestas, y aseveró que medios de comunicación que no la consideran “están engañando, coartando la libertad de opinión y de expresión, y de una participación política de una mujer…”

Luis Ricardo Solache/ El Sol de San Luis

“Yo no quiero entrevistas, quiero que me pongan en las encuestas, mi lugar lo gané honrada y pacíficamente”, agregó.

A su vez, Pérez López consideró que las encuestas que no evalúan el cien por ciento de las y los candidatos “no tienen razón de ser”.

“Son encuestas sesgadas que no tienen validez; si no están todos no reflejan la realidad del electorado de San Luis Potosí”, estimó.

También aseguró que en estas elecciones Nueva Alianza va por todo. “Sabemos que ningún partido político lleva carro completo, pero si tenemos muchas posibilidades”, dijo.

Luis Ricardo Solache/ El Sol de San Luis

Externó que en la capital potosina se lleva a cabo una campaña que está creciendo “con expectativas de muy bien resultado”, pero también en varios municipios, en la huasteca, en el altiplano “tenemos candidatos que andan muy bien; se trata de ganar y a eso le apostamos, no se trata de ver qué podemos sacar”.

Hermosillo Casas expuso durante la conferencia de prensa los avances de su campaña rumbo a la Presidencia Municipal de la capital, cargo por el que participa por segunda ocasión, y dijo que en los eventos que ha presidido “la gente se está dando cuenta que una mujer puede ser lo que ella quiera”; destacó que su campaña la basa en los siguientes ejes: Seguridad y justicia, agua, tramitología, infraestructura vial y movilidad, mujeres, grupos sociales y cero tolerancia a la corrupción.