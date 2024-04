Enrique Galindo denuncia “guerra sucia” en X; analiza pedir licencia

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos denunció una guerra sucia contra él y su familia que se activó en redes sociales apenas el pasado lunes, y lamentó que se recurra a este tipo de campañas cuando él propone un debate de altura, sin ataques.

Entrevistado en los corredores de la Unidad Administrativa Municipal (UAM), señaló detalló que se trata de una guerra “muy dura”, pero advirtió que todo lo digital deja huella.

Dijo que analizará si formula una denuncia. “No puede ser cuando yo he propuesto debate de altura, no puede ser el ataque una propuesta de campaña; me parece que hay un contrasentido en un país democrático y moderno, en una ciudad altamente cultural, bien enterada y politizada…”, dijo.

Galindo Ceballos indicó que al indagar esa campaña, que principalmente se operó en X -antes Twitter-, y una hora después aumentó en promedio a 10 menciones por minuto.

Las cuentas principales habrían generado en conjunto 446 tuits, es decir, solamente entre 10 y 15 usuarios habían generado el 84 por ciento de todo el volumen; no se hallaron usuarios de alta relevancia política o mediática, y más bien son cuentas que se dedican a generar y amplificar activaciones digitales a nivel nacional.

De las cuentas activadas no existe antecedente de que se le haya mencionado con anterioridad. “Todo está claro, inclusive se puede calcular cuánto dinero se está invirtiendo”, agregó.

Galindo Ceballos, quien busca la reelección en la Presidencia Municipal capitalina, indicó que fuera de esa campaña no ha recibido amenazas personales; dijo sentirse tranquilo para ir a una campaña sin escoltas. “Sigo siendo un alcalde que no tiene escoltas, quiero ir a campañas sin necesidad de que me cuiden”, señaló.

Con respecto a si pedirá licencia, recordó que ahora que se acerca la fecha -20 de abril- dijo que sigue evaluando el tema, pero que platicará con los regidores porque aunque la ley le permite seguir como alcalde, también requiere la mayoría calificada de ellos, y hay que recordar que el Cabildo se integra con seis fuerzas políticas diferentes.

“Haré un sondeo, ahora mi opinión es que probablemente sí esté pensando en pedir licencia, pero voy a seguir el trámite ante Cabildo; estoy a punto de tomar una decisión”, aseveró.