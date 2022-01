[En video] Esperamos resultados inmediatos en seguridad; "hay confianza": Enrique Galindo

Para este año ya están pactadas 22 capacitaciones con estrategias de policías de diversos países

Una de las garantías de la actual administración municipal capitalina, es que el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos sabe de seguridad, pero también sabe que, por encima, la mayor demanda de la ciudadanía es la reparación de calles, y se echó a cuestas el compromiso no de bachear, sino de repavimentarlas.

Al día de hoy, presume, se han repavimentado 18 mil metros cuadrados de pavimentos rescatados en varias partes de la ciudad, de la meta de un millón de metros cuadrados proyectados.

Alcalde Capitalino, Enrique Galindo Ceballos / Foto: Juanita Olivo

Sin embargo, el tema de seguridad no se puede dejar de lado y con la transformación de la Policía Municipal en Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la puesta en marcha de casi un centenar de patrullas totalmente equipadas, acaparó la atención.

RESULTADOS DEBEN SER “CUANTO ANTES”

En entrevista con El Sol de San Luis, Galindo Ceballos dice tener fe en que el cambio del sistema municipal de seguridad no de resultados a corto plazo “sino cuanto antes”, y que el antes y el después sea notorio.

“La creación de la Secretaría (de Seguridad y Protección Ciudadana) también trae consigo la actualización del marco normativo”, explicó, lo que incluye contar ahora con una ciber policía, una unidad de inteligencia social, una unidad de atención a violencia intrafamiliar y de género, y una unidad de bienestar animal.

“Hay un sistema completo que deberá hacerse sentir; y que mejore la calidad de vida de los potosinos”, agregó.

Por supuesto, la capacitación de los hombres y mujeres que integran la corporación es fundamental; el Presidente Municipal adelantó que solamente este año ya están pactadas 22 capacitaciones con policías de diversos países.

MÁS POLICÍAS HASTA ALCANZAR LA MEDIA NACIONAL

Asimismo, confía que al término del trienio se alcance la media nacional en número de policías por habitantes; para ello, están proyectadas dos convocatorias de reclutamiento de corto plazo, una para 150 policías para que sean parte de la nueva Guardia Municipal y 100 para vialidad.

Galindo Ceballos reconoce también que hay personal que está próximo al retiro, y que se le debe reconocer el haber entregado su vida, su esfuerzo y su talento.

La nueva corporación municipal, dice, cuenta con un presupuesto que se duplicó a partir de este año, y su equipamiento no solamente se limitará al casi centenar de patrullas de alta tecnología que ya recorren las calles de San Luis Potosí, sino también el completar el equipamiento, como es el armamento, mayor tecnología, chalecos, uniformes y diversos accesorios; se proyecta que cada uno de los elementos cuente con “bodycam”.

ASUNTO DE FILOSOFÍA, NO DE ORTOGRAFÍA

Por supuesto, al alcalde se le preguntó su reacción a la respuesta de la ciudadanía por incluir la afirmación “Sí” en la palabra policía –inscrita en las nuevas patrullas- y que, para muchos, resulta una “falta de ortografía”.

“El Sí es una filosofía de trabajo, una forma de expresar hacia dónde queremos llevar la ciudad; me encontré una ciudad negativizada, donde a todo decimos que no, y desde el primer día hemos mandado la señal que somos la capital del Sí, donde todo es posible, y donde nuestra policía va a ser diferente; por eso el Sí va incluido en ella y no la denigra, sino que la fortalece”, detalló.

De ese parque vehicular, reconoció efectivamente se adquirieron bajo un contrato de arrendamiento a cuyo término no se va a recoger. “Son y serán de la ciudad y no se va a gastar un centavo adicional, es parte del contrato; también el proveedor va a sustituir la patrulla, son totalmente aseguradas por accidente o desperfectos.

Llegar a los cien días es una meta inicial que lleva a sopesar el avance de la administración. Para Galindo Ceballos es importante y lo lleva a observar cómo se está avanzando.

PROYECTAR A SLP A NIVEL INTERNACIONAL

Sabe –y lo reconoce- que debe avanzar en el tema de la infraestructura vial y “cubrir la expectativa de tapar baches y repavimentar”, pero también el completar el esquema de seguridad pública “y cumplir con la estrategia planeada”, y sin dejar a un lado la proyección internacional de San Luis Potosí.

Para ello, ya se retomaron todas las redes internacionales, como el contacto con las 22 ciudades hermanas y las 16 con las que la capital potosina comparte el título de Patrimonio de la Humanidad, lo que llevará a eventos importantes, de alcance internacional y teniendo a los potosinos como anfitriones.

