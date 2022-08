En Soledad, el 30% de las llamadas de emergencia a la UAVI son falsas

Hasta el 30 por ciento de las llamadas de emergencia que se reciben en la Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar (UAVI) e Instancia de la Mujer de Soledad de Graciano Sánchez son falsas, lo que genera que se prive de una atención oportuna a quien si lo requiere.

De acuerdo a Rosario García Mendoza, titular de dicha instancia, durante el periodo vacacional se incrementan las llamadas de auxilio, siendo hasta 60 las que se reciben semanalmente, las cuales son atendidas, pero se detecta que son falsas, una vez que se acude a atenderlas y el domicilio no existe, las personas no viven en el lugar o bien, no se realizó ninguna llamada.

"Eso nos quita atención para otras personas, les pedimos a la ciudadanía que se abstengan de realizar este tipo de llamadas y que dejen que brindemos el apoyo a quien si lo necesita", reveló Rosario García.

Finalmente, la titular de UAVI e Instancia de la Mujer dijo que es importante erradicar esta conducta y más en temporada vacacional donde se han incrementado los reportes de violencia psicológica durante el mismo periodo vacacional, por lo que han tenido que reforzar las acciones de proximidad social mediante visitas a las colonias centros comunitarios y campañas de concientización.