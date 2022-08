Rinde protesta Luis Gerardo Ortuño Díaz como presidente de la Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no dejará solas a las instituciones para atender los problemas que aquejan a México y a San Luis Potosí, pero también será un contrapeso real, señaló Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante al rendir protesta como presidente del organismo empresarial.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Este miércoles se llevó a cabo la toma de compromiso al nuevo consejo directivo de la Coparmex en San Luis Potosí; en primera instancia, el presidente saliente, Homero Garza Rodarte, emitió un mensaje en el que agradeció a quienes lo acompañaron en esta tarea y recordó a Julio César Galindo Pérez, a quien le fue arrebatada la vida mientras cumplía su periodo como presidente del organismo empresarial.

Posteriormente se llevó a cabo la toma de compromiso a cargo del presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, para continuar con el mensaje de Luis Gerardo Ortuño, quien destacó que "estamos viviendo una época de crisis que ha aumentado la pobreza educativa, de salud, patrimonial, alimentaria, consecuencia de la pandemia".

En ese sentido, señaló que "en Coparmex estamos conscientes de que no podemos dejar solo el peso al gobierno", por lo que ofreció el acompañamiento del organismo empresarial a los tres niveles de gobierno y los poderes Legislativo y Judicial para buscar soluciones a estos problemas, "pero quiero dejar en claro que también somos y seremos un contrapeso real, señalaremos aquello que desde la perspectiva de la iniciativa privada no sea el camino a seguir, no con la intención de dividir, queremos ser una voz que aporte y desde la experiencia podamos ser parte del crecimiento y competitividad del estado".

El nuevo consejo directivo del centro empresarial está conformado por Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante como presidente, como vicepresidentes Alejandro Mancilla Villarreal, Fernando Pérez Espinoza, Jacobo Payán Espinoza, Carmenchu Torres Vilet y José Luis Contreras Pérez, como secretaria de consejo directivo María Gabriela Ávila Reyna, tesorero Javier Mercado Berrones, y comisario revisor Carlos de los Santos Anaya.