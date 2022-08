En SLP van más de 2 mil 800 siniestros urbanos durante el 2022

En lo que va del 2022, San Luis Potosí ha registrado en su territorio 83 incendios forestales y más de 2 mil 800 siniestros urbanos en lo que refiere a la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad, en esta cifra se incluyen incendios de terrenos baldíos, vehículos, casas habitación, bodegas, industrias y comercios.

En lo que respecta a incendios forestales, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, San Luis Potosí se ubica en el lugar número 17 con afectación media por incendios forestales, con 8 mil 255.20 hectáreas siniestradas.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Los cinco municipios con el mayor número de eventos son El Naranjo con 17; Tamasopo 13; Ciudad Valles 12; Ciudad del Maíz 9 y Mexquitic de Carmona 5 incendios, en tanto que el mayor número de hectáreas afectadas corresponde al municipio de Ciudad del Maíz donde se registra una afectación de 4 mil 42.44 hectáreas; Mexquitic de Carmona donde a la fecha se han incendiado mil 36.1 hectáreas, y Charcas con mil 433.84 hectáreas afectadas.

Por regiones, es en la Zona Huasteca donde se han registrado 46 incendios poco más del 50 por ciento del total que se lleva, mientras que en la Zona Media se han registrado 16 al igual que en la zona centro del estado, siendo el altiplano potosino la zona con menos incendios.

Por otra parte en lo que corresponde a los 2 mil 800 incendios urbanos, de acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos a cargo del comandante Adolfo Benavente Duque, entre junio y julio ha disminuido la incidencia de incendios, en mayo se registraron cerca de 600 servicios por incendios en la zona metropolitana, con daños diversos entre afectaciones mínimas hasta pérdidas totales.

“Para junio la cifra disminuyó a 300 y en julio 325, son meses en los que gracias a Dios no se han registrado mayores incidentes de ese tipo, esperamos que las condiciones climatológicas continúen coadyuvando en el tema y nos mantengamos en números menores”.

Recomendó a la población en la zona urbana que para evitar incendios en viviendas no se sobre carguen las instalaciones eléctricas ahora que se tienen niños en la casa por más tiempo debido la temporada vacacional, no sobrecargar las subestaciones electicas, no dejarles cerillos o fuego cerca de menores de edad, no dejarlos solos, las instalaciones de gas deben estar seguras.

“Si salen de vacaciones y dejan a sus animales, cerrar las llaves del gas asegurar los tanques porque las mascotas al desesperarse por estar solos los tiran y generan peligrosas fugas de gas, si van a salir de vacaciones cerrar válvulas, desconectar aparatos eléctricos, y encargar sus animales para que no tengan complicaciones.