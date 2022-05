En SLP no más de 300 viviendas disponibles son económicas: AMPI

En San Luis Potosí no hay más de 300 casas disponibles que se vendan en menos de 600 mil pesos, esto porque el costo del metro cuadrado de la tierra es muy caro y, por ende, los desarrolladores no pueden construir vivienda económica.

Así lo señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Luis Alvarado Moreno, quien detalló, que la poca oferta que hay de este tipo de vivienda se ubica en las periferias de la capital, en la zona norte de la ciudad y algunas aledañas al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Hay muchos trabajadores que no pueden adquirir vivienda, porque no hay oferta de vivienda del tamaño del crédito al que pueden acceder. El costo del metro cuadrado de la tierra es muy alto, entonces, al momento en que un desarrollador adquiere un terreno y lo urbaniza pues ya no sale económico”, expresó.

En ese sentido, dijo que, al no haber suficiente vivienda económica, los trabajadores están optando rentar, porque es lo que se ajusta a su salario, pero eso también genera que la demanda incremente en ese rubro, y que aumenten los precios de la renta.

Ante esta situación, reiteró que la AMPI junto con otros organismos relacionado al tema de vivienda, como la CANADEVI y la CMIC, están trabajando para crear la Alianza Inmobiliaria, con el objetivo de trazar una agenda enfocada a bajar los costos de la tierra.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Cristian Robledo | El Sol de San Luis