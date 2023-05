En SLP intentan legalizar autos chocolate con información falsa

Pese a que en la mayoría de los casos de los propietarios que se acercaron a realizar el trámite de registro para legalizar algún vehículo de procedencia extranjera cumplieron satisfactoriamente con todos los requisitos que se solicitan, algunas personas han tratado de falsear datos como la fecha de ingreso de las unidades al país, con fechas posteriores a las establecidas para la regularización.

Así lo comentó en entrevista, el General Guzmar Angel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, quien dijo que desde que inició el proceso para la legalización por decreto, de vehículos de procedencia extranjera, en San Luis Potosí se han registrado ya alrededor de 10 mil unidades, de las más de 80 mil qué hay para regularizarse, por lo que se solicitó a la Federación ampliar el plazo 90 días más para dar mayor oportunidad a los propietarios de realizar el trámite.

“Hemos tenido un vehículo remarcado que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, también se ha detectado que la población no introduce la información real que se solicita queriendo manipularla, y al momento que llegan a los módulos detectamos que no es auténtica, también hemos tenido casos de que los números de serie que introducen no son los reales, etc”, y al encontrar irregularidades, se generan no solo la reprogramación de la cita si no también diversos contratiempos para las más de 400 personas que diariamente asisten al registro vehicular, haciendo más tardío el trámite.

Destacó, que el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera en el Estado potosino permitirá que el recurso obtenido sea destinado a programas sociales como bacheo, pavimentación o repavimentación de calles, y anunció que finalmente y luego de que ya se cuenta con el equipo necesario, se instalarán módulos para el Registro Público Vehicular (REPUVE), en los municipios de Rioverde, Ciudad Valles y Matehuala, se tiene estimado que comiencen a trabajar de manera formal durante la presente semana.

Los módulos contarán con equipos de escáner e internet, a fin de prestar un servicio eficiente y eficaz y verificar los datos que proporcionen los propietarios y se cumpla con los requisitos establecidos, por lo que se aprovechó para reiterar a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, proporcionar documentos completos e información verídica al momento de realizar dicho registro a fin de agilizar el proceso, debido a que durante la revisión se ha encontrado diversas irregularidades.