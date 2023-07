En SLP alrededor del 5% de despidos laborales son a causa de adicciones

En San Luis Potosí, alrededor del 5.0 por ciento de los ceses laborales son a causa de que los trabajadores son adictos a alguna sustancia adictiva, lo que inhibe su productividad y sobre todo genera riesgos de trabajo al presentarse a laborar en esas condiciones, de ahí que el 25 por ciento de la siniestralidad laboral tiene relación con el consumo de sustancias.

Así se dio a conocer en el marco de la plática sobre el consumo de sustancias en el entorno laboral, dirigida a líderes de sindicatos y centrales obreras del estado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en conjunto con el Instituto Temazcalli, resaltando la importancia de atender al sector laboral con esa problemática, a fin de evitar perjuicios mayores tanto para las empresas como para los trabajadores.

Al abordar el tema, el titular de la STPS Néstor Garza Álvarez dijo que hay un gran número de personas que tienen una adicción y están trabajando, “recordemos que un adicto no es quien todo el tiempo está consumiendo, sino el que no puede dejar de consumir en determinada periodicidad”.

Añadió que es importante que las empresas se solidaricen con los trabajadores y les brinden un soporte a quienes por alguna causa tienen alguna adicción al consumo de alguna sustancia, marginarlos podría recrudecer su adicción, de ahí la importancia del apoyo para su atención y solución a sus problemas, “esa es la clave para avanzar y que disminuya el número de personas en esa condición”.

Durante la plática se agregó que el consumo de sustancias adictivas por parte de los trabajadores es hoy uno de los principales retos de las empresas, por lo que los empleados no deberían condenar las pruebas antidoping u otras, siempre y cuando se hagan para aplicar una solución que no para el cese laboral, siempre que el trabajador coopera en la solución a su adicción, y no genere mayor riesgo, de lo contrario su despido podría ser justificado.

“El empleador tiene toda la autoridad para sancionar a los trabajadores cuya conducta se derive del uso de sustancias adictivas, ya que la responsabilidad sobre los riesgos del trabajador, de los compañeros, y de la empresa en sí, recaen sobre la propia empresa”.

Por su parte, el secretario del Interior de la Confederación Regional Obrera Mexicana, (CROM) en San Luis Potosí, Cesar Lara Rocha, celebró la plática en la que se dio un panorama general de la situación en el estado sobre el consumo de sustancias adictivas por parte de los trabajadores, ya que dijo, “nos compromete a apoyar tanto a los compañeros para que salgan de su adicción, como a las empresas para evitar accidentes laborales producidos por personas bajo los influjos de alguna sustancia”.

Lamentó que aún sin que haya cifras precisas, se haya detectado que es alto el número de empleados que consumen alguna sustancia adictiva como alcohol o drogas y así se presentan a sus centros de trabajo, representando riesgos de accidentes para sí mismos como para sus compañeros de trabajo.