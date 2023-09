En escuela de la Pila cobran 700 pesos por cuota escolar, denuncian padres de familia

Padres de familia de la escuela primaria, Emiliano Zapata, turno vespertino de la delegación de La Pila, denuncian que les están cobrando cuotas escolares de hasta 700 pesos por niño inscrito. Irregularidad que quisieron contar a los medios de comunicación ya que obligaron recientemente a que cuarenta padres de familia hicieran el pago.

Aunque, ya inició el ciclo escolar 2023-2024, y se pudiera pensar que todos los niños ya están inscritos en ese centro escolar, hay algunos estudiantes que todavía no lo están y es justamente esos casos, en los que están aprovechando el desconocimiento de los padres y supuestamente están abusando de ellos.

Los que están reportando este fenómeno, prefieren guardar el anonimato pues tienen a sus hijos inscritos en la institución y refieren que supuestamente la subdirectora de la institución, quien está haciendo esos cobros indebidos, los tiene temerosos pues no los trata con educación.

Una de las afectadas narró que como parte de las cuotas les exigen la cantidad de 700 pesos, de lo contrario no pueden inscribir a sus menores. Por ese motivo, decidieron exponer esta realidad que consideran retrógrada, toda vez que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, ha señalado con anterioridad que no son obligatorios estos pagos.

“La nueva subdirectora, anteriormente maestra de la escuela, está exigiendo cuotas de ciclos anteriores, por lo cual nos amenaza con no quererlos inscribir, sino pagan las cuotas. Situación que el nuevo director está permitiendo delegando su responsabilidad”.

La escuela se ubica en la calle de Hidalgo 230 y aunque ya entraron a la escuela, a los padres de familia, les dan oportunidad de inscribir a los niños en este mes de septiembre, sin embargo se han topado con supuestos malos modos de la subdirectora “nos dice que si no hemos pagado las cuotas de los otros ciclos anteriores, no se les va a inscribir, ella está inscribiendo y el director escucha cómo nos trata, no le dice nada, porque además está apoyada por el inspector de zona”.

Comentan los quejosos que como es una zona rural de origen humilde, muchos de los padres no están tan pendientes del proceso de ingreso de los niños, además de que no tienen dinero suficiente para cubrir los pagos pendientes, por lo que se dicen preocupados por esta situación; hay al menos unos 40 que deben estas supuestas cuotas escolares y que están en peligro de que no inscriban a los estudiantes.

Desde julio del año pasado, las autoridades educativas del territorio potosino habían señalado que no son obligatorias las cuotas escolares, pero si argumentaban que ese recurso era necesario; pero por legalidad no se puede hacer nada contra los menores y se les debe dar gratuitamente la escuela.