Escuelas rurales en SLP, al margen del desabasto de agua: CONAFE

A comparación de instituciones educativas de San Luis Potosí, sobre todo de las que se encuentran ubicadas en la zona conurbada, los espacios destinados para atender a la comunidad del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, no sufrirán por el desabasto de agua potable, afirma César Vázquez Jiménez, delegado Estatal.

El funcionario federal menciona que afortunadamente en ese sector tienen una ventaja, que es el hecho de que se encuentran en comunidades rurales y en muchas de las ocasiones su sistema de agua corresponde a una situación local, por lo que considera no habrá graves problemas en torno al agua para ellos.

Mucho menos la situación será tan alarmante cómo lo es en la capital y Soledad de Graciano Sánchez dónde se están utilizando pipas de agua para poder salir adelante de las necesidades de servicios básicos como el vital líquido.

"En muchos de estos lugares tienen algo que pueda abastecerle del agua y en muchas comunidades hay pozos y a través de una organización comunitaria es como garantizamos que los niños en los espacios donde tenemos sanitarios podamos cubrir la necesidad para que se atienda este tema y además las necesidades de higiene que los menores tienen que seguir".

En el caso de Conafe no vivirán el vía crucis que ya a través ya están muchas instituciones educativas de carácter público y privado "nosotros no, porque por las propias características de las comunidades no nos impacta tanto, salvo los que son avecinados a la mancha urbana de San Luis Potosí, sí estamos en zona rurales donde el tema del agua no es tan preocupante".

Para el ciclo escolar 2023-2024, se inscribieron al Conafe cerca de 22 mil niños de 0 a 14 años, y se trabaja en cerca de mil 700 localidades donde se atiende con servicio inicial, primaria y secundaria.

Actualmente trabaja con 2 mil 700 jóvenes que forman parte de la plantilla de instructores comunitarios, que principalmente se trata de jóvenes y madres de familia o personas de la comunidad que atienden los servicios de educación inicial.

Afirma que el servicio que ofrecen se está dando en las 58 demarcaciones municipales de San Luis Potosí y actualmente cree, que los jóvenes se están recuperando del rezago que dejó la pandemia por Coronavirus, incluso reporta que durante el periodo vacacional pasado muchos de los jóvenes que forman parte de la plantilla Conafe se quedaron en sus municipios o localidades para detectar las necesidades de los menores.

"Lo que queremos es que alcancen los logros educativos de manera satisfactoria".