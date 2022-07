En el abandono, instalaciones del INPOJUVE, denuncian usuarios

Piden la intervención del gobernador; elementos de la Guardia Civil usan el lugar como estacionamiento privado

Ya no existe el pasto de la cancha de futbol que tiene la malla destruida en algunos tramos; la alberca muestra lama; el auditorio está muy dañado, incluso con la duela levantada; no hay personal que atienda a los asistentes en las oficinas; sus instalaciones están grafiteadas y por si esto fuera poco, se usan para consumir alcohol y algunas otras sustancias.

Así está hoy las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE) mejor conocido por muchos como “el CREA”, que se ubica en la avenida Salvador Nava frente al Distribuir Juárez y que es la unidad deportiva de cientos de niños, jóvenes, adultos que acuden diariamente a realizar actividades deportivas.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

La dirección de Joaquín García Martínez no ha podido levantar la situación deplorable de la mayor parte de las zonas y por el contrario, se ha permitido que el lugar se convierta en estacionamiento particular de algunos elementos de la Guardia Civil que deambulan armados entre los asistentes que, en su mayoría, son niños.

Padres y madres de familia que asisten con frecuencia para llevar a su hijos clases de diversas disciplinas, partidos de futbol o entrenamientos de basquetbol, señalaron a El Sol de San Luis que no es justo que se les cobre una cuota por usar las canchas o el auditorio, pero las condiciones no sean aptas.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Por ejemplo, en el auditorio, los plafones están cediendo, la duela ya se levantó en algunas partes, el lugar está decayendo. Los baños, sin agua, sin limpieza, con la basura amontonada o incluso afuera; las canchas de basquet con los tableros y aros en malas condiciones y no se diga la cancha de futbol, ya sin pasto, es solo tierra y la malla que la rodea, vencida, en el piso.

El área de la pista para las personas que usan patineta o bicicleta, no es vigilada por nadie y eso permite el consumo de bebidas embriagantes y otras sustancias, lo que genera temor entre las mamás que buscan caminar mientras esperan que sus hijos terminen las clases, ya que no es seguro pasar por donde se encuentran estas personas.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

El alumbrado para la cancha de fut tiene focos fundidos y los que funcionan están “lagañosos” ya que no les dan mantenimiento; la cancha de atletismo tiene escombro y algunos atletas se han lesionado al pisar piedras.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

En el exterior, se colocó hace tiempo un vehículo chocado para crear consciencia de lo que puede ocurrir cuando se consume alcohol y se maneja. Ahora, ya fue desvalijado y representa más un riesgo que un “mensaje”, ya que no tiene nada que evite que los niños se acerquen y puedan lastimarse con la lámina expuesta. Ya ni el mensaje existe.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

En algunas ocasiones se han llevado a cabo eventos particulares autorizados por la dirección del INPOJUVE, en el área conocida como “de las bancas”, las cuales, por cierto, están vencidas o ya no existen, donde se consume cerveza como lo demuestran las latas que los asistetes dejan abandonadas en el piso, pues ni siquiera las recogen y se las llevan.

Los asistentes asiduos señalan que las instalaciones no estaban así cuando empezó la administración de Joaquín García, pues eran funcionales cuando las recibió. La cancha tenía pasto, el alumbrado funcionaba, la alberca estaba limpia, la pista de atletismo no tenía escombro, no se permitía el consumo de alcohol, etcétera.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

La petición de los usuarios de la unidad deportiva del Instituto Potosino de la Juventud mejor conocido como “el CREA”, es que el gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona intervenga y ordene al funcionario responsable que trabaje y al menos, mantenga las instalaciones como las recibió.

