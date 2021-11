En desacuerdo por iniciativa "Ley Monreal" propuesta por el senador de Morena

La denominada "Ley Monreal" atenta contra el aprendizaje y el rescate de especies en peligro en extinción, denunciaron dos de los sectores que se verán afectados por la iniciativa propuesta por el senador Ricardo Monreal y la senadora Rocío Abreu.

Algunos de los puntos que incluye la iniciativa del senador de Morena son la prohibición de la experimentación animal con fines didácticos, prohíbe criar animales en casa, y propone transformar los zoológicos en "unidades de rehabilitación de animales o centros de conservación".

Al respecto, Rodolfo López Luna, presidente del Colegio Potosino de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies, indicó que al prohibir las prácticas animales no se podrán realizar actividades como inoculación, punción, cirugías; los estudiantes de Veterinaria no podrán practicar ni siquiera con cadáveres de animales, lo que afectará su aprendizaje.

También limita el ejercicio de su profesión al prohibir prácticas que se consideran lesivas, y que en ocasiones son necesarias para atender a algún animal, por ejemplo para sujetarlos.

En ese sentido, pidió que al querer elaborar una iniciativa de bienestar animal, se considere la parte técnica y científica, que puede ser aportada por profesionistas como los médicos veterinarios y biólogos.

Por separado, María Eugenia Vilet Castro, directora del Zoológico de Mexquitic, acusó que esta iniciativa "no fue incluyente, no fue consensada y la hicieron como les dio la gana".

Destacó que en el caso de los zoológicos, gracias a ellos se han logrado reintroducir nuevamente a su hábitat a especies en peligro de extinción, como el lobo mexicano, y señaló que si los senadores quieren ayudar a proteger a los animales, deben comenzar por no ser incoherentes, pues han recortado presupuesto a dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Vilet Castro participó en la marcha que se realizó en la Ciudad de México, en la cual hubo representantes de zoológicos, taurinos, cetreros, acuarios, Unidades de Manejo Ambiental (UMA), ranchos cinegéticos y comunidades indígenas; mencionó que en el caso de estos últimos, se verán afectados sus usos y costumbres, pues la iniciativa pretende prohibir también el uso de recursos animales, como las plumas, que son utilizadas en la indumentaria de algunos pueblos originarios.

La iniciativa también prohibiría la tenencia de animales silvestres en casa, pues establece que sufren al estar en cautiverio; al respecto, la asociación "Bicheros de San Luis", que agrupa a personas que adoptan animales de compañía no convencionales -como reptiles-, señaló que cuando nacen en cautiverio no sufren, además de que las condiciones sociodemográficas han llevado a que las personas vivan en espacios cada vez más reducidos que no son aptos para animales como perros y gatos, por lo que cada vez es más común acompañarse de reptiles o anfibios que ocupan poco espacio y no hacen ruido.