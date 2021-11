Protestan contra iniciativa que prohíbe animales en cautiverio

El diputado Eloy Franklin Sarabia, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado atendió a integrantes de diferentes colectivos “Por un bienestar animal con ciencia”, con quienes acordó realizar mesas de trabajo para analizar la iniciativa que impulsa el senador Ricardo Monreal Ávila y la senadora Rocía Abreu Artiñano y la asociación “Animal Héroes” para expedir la Ley General de Bienestar Animal.

Dijo que se trata de colectivos ciudadanos que están en pro del cuidado del medio ambiente y están preocupados porque no se les tomó en cuenta para esa iniciativa, que afectará, en caso de concretarse en ley, miles de fuentes de empleo y las investigaciones científicas, además de poner en riesgo la supervivencia de especies en peligro de extinción que están en cautiverio para garantizar su preservación.

Acompañado del diputado Edgar Alejandro Anaya Escobedo, expuso que el Poder Legislativo es receptivo de los pliegos petitorios de quienes actúa de manera responsable a favor de la fauna, con todas las certificaciones estatales y federales, por lo que se harán mesas de trabajo para avanzar ya que antes de no se les atendía, y conocer los alcances de la iniciativa que se encuentra en el Senado de la República.

Pablo Sánchez de la Pesa que representa a los colectivos, dijo que “se trata de una iniciativa que no respeta a los profesionistas que dan vida a la conservación de las especies animales, en momentos que no podemos darnos el lujo de perder empleos, apelando al buen corazón sensible de los mexicanos para prohibir los zoológicos y demás formas de cautiverios, calificándolo como maltrato animal”.

Expuso que toda prohibición lleva al fortalecimiento del mercado negro, de lo ilegal y turbio, se promueve la corrupción, por ello, confían en que el Poder Legislativo actuará en el ámbito de sus facultades, escuchará las inquietudes y hará lo conducente en este tema, que afecta a un sector importante de profesionistas.

Estuvieron representantes del Parque Zoológicode Mexquitic, Bicheros SLP, Frente Nacional de Productores, Capturadores de Aves Canoras y de Ornato, Kuika Criadero de Aves de Compañía, Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate, Comisión Mexicana de Promoción Gallística, UMA El Paraíso de las Aves Enrramadas, Asociación de Cetreros Potosinos, Palomas Deportivas Potosinas, Unión Colombofila del Centro, Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas y Colegio de Médicos Veterinarios Clínicos en Pequeñas Especies.

Insistieron en que esta iniciativa atenta contra la conservación, biodiversidad y legal tenencia de los animales así como muchas actividades económicas, las cuales directa o indirectamente generan ingresos a millones de personas de forma legal.