En 58 municipios será obligatorio uso de casco para quien viaje en motocicleta

Deberán actualizar su reglamento

Los cascos cumplirán especificaciones

El Pleno del Congreso del Estado exhortó a los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para que lleven a cabo el estudio y actualización de sus reglamentos de tránsito e incluyan, como obligatorio, el uso obligatorio de casco a quienes se transportan en motocicletas.

Fue presentado por el diputado René Oyarvide Ibarra ante el incremento de accidentes fatales de motociclistas que no usan este aditamento de protección mientras que las autoridades municipales no actúan, muchas veces porque el reglamento correspondiente no señala como obligaorio que lo utilicen.

El Punto de Acuerdo establece que los cascos que utilicen las y los motociclistas deben cumplir con la NOM-206-SCFI/SSA2-2018, en el que se señala las especificaciones de los cascos de seguridad, para la prevención de lesiones en la cabeza ante posibles accidentes.

El diputado René Oyarvide señaló que, en los últimos años se ha incrementado considerablemente el uso de la motocicleta dadas las grandes ventajas que ofrece, pero desafortunadamente también se ha incrementado la cifra de accidentes derivados por la falta de medidas de seguridad tomadas por los conductores.

La mayor parte de las lesiones que recibe un motociclista en un accidente de tránsito es en la cabeza, por lo que uno de cada cinco accidentes de motocicletas provoca lesiones en la cabeza o en el cuello; por ello, la importancia de utilizar un casco que cumplan con las normas oficiales.