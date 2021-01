Emiten recomendación contra la Seduvop

El retraso en la conclusión de las obras de rehabilitación de la calle Vicente Guerrero en el centro de la ciudad, afectó a los comerciantes de la zona al sufrir pérdidas económicas y eso generó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera una recomendación contra la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).

“Los comerciantes expresaron que tuvieron pérdidas económicas, en razón de que estaba obstruida la circulación peatonal y vehicular, aunado a que por la falta de iluminación fueron víctimas de actos de vandalismo y robo”, reportó el organismo en su recomendación.

El 21 de mayo de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició la investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de comerciantes; la SEDUVOP había indicado que la obra se ejecutaría en un plazo de cuatro meses, pero fueron más de diez.

Se recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad señalada como responsable, lo cual permitió acreditar la violación al derecho a la legalidad, por prestación indebida del servicio público, por la omisión de planeación control, seguimiento y supervisión de obra pública, en agravio de cinco personas dedicadas al comercio.

“Con motivo de lo anterior, el 7 de septiembre de 2020, esta CEDH dirigió la Propuesta de Conciliación 02/2020 al Secretario de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, al respecto, el 25 de septiembre de 2020, el organismo recibió el oficio DT/122/2020, por el cual el titular de la Unidad Jurídica de la SEDUVOP, manifestó la no aceptación de todas y cada una de las propuestas, al considerar que esa Secretaría no violentó derechos humanos de ninguna índole, sin embargo, no expresó ningún argumento”.

Entre las recomendaciones está que “se giren instrucciones a la Dirección de Obras Públicas y Supervisión, así como a la Dirección de Planeación, Control y Seguimiento, a efecto de que como garantía de no repetición, en tratándose de obras públicas, se efectué de manera adecuada la planeación, control, seguimiento y supervisión de las obras públicas, a efecto de evitar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra pública, en razón a que en el caso que nos ocupa hubo dilación en la ejecución de la obra”.