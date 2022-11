Elevarán a graves más infracciones de tránsito

El Ayuntamiento capitalino espera aumentar el inventario de infracciones consideradas graves para que el infractor no tenga opción a beneficios ni descuentos, dio a conocer el Síndico municipal, Víctor Hugo Salgado Delgadillo; ello, aclaró, no significa un aumento en sus costos.

Destacó que en las tareas para actualizar el reglamento de tránsito se está considerando catalogar como graves al menos 40 infracciones más, lo que eliminaría la posibilidad de ser pagadas con descuentos de hasta el 50 por ciento si el interesado las paga en los primeros diez días, como ocurre con las faltas no graves.

Asimismo, en mesas de trabajo de las Comisiones edilicias de Gobernación y de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, también se analiza ampliar hasta 20 días el estímulo para el pago de infracciones no graves.

“La idea es que no tengan ningún beneficio ni descuentos para concientizar a la ciudadanía a que respete el reglamento de tránsito y policía vial”, y aclaró que esa recategorización no se trata de un aumento en el monto de las multas que, dijo, para 2023 no se tiene contemplado algún ajuste.

Salgado Delgadillo aclaró que en la Ley de Ingresos ya se considera un número mayor de infracciones de tránsito graves, pero en el reglamento en la materia no están especificadas, por lo que es necesario adecuar tal documento; ello deberá quedar listo antes del día 15 del mes en curso.

Piden consultar reglamento de tránsito

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, por semana se levantan de mil a mil 600 infracciones por faltas al reglamento de tránsito, siendo de las más frecuentes el no utilizar el cinturón de seguridad, conducir bajo los influjos del alcohol, y manejar utilizando al mismo tiempo aparatos de telefonía celular; también el desatender señalamientos de tránsito y ocupar espacios o prohibidos exclusivos, principalmente los destinados en personas con discapacidad, al igual que no se respetan las zonas donde se marca la prohibición de estacionamiento.

En la corporación, se dio a conocer que está en proyecto el despliegue de una campaña para divulgar el Reglamento de Tránsito, aunque es posible consultarlo en línea, desde la página web oficial del Ayuntamiento; en sus redes, también se exhorta reiteradamente a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, no manejar bajo los influjos del alcohol, llevar a los menores en los asientos traseros del vehículo, y evitar el uso del teléfono celular.