Elecciones ya pegaron en la economía de SLP, ventas han bajado 30%: Empresario

La actividad económica se encuentra deprimida en todos los sectores, aseguró Héctor D’Argance Villegas, presidente del Parque Industrial Fundidores.

El líder empresarial señaló que actualmente la economía atraviesa por un periodo de recesión, el cual atribuyó al proceso electoral, “mucha gente está esperando que se defina el tema de las elecciones para que de nueva cuenta se pueda activar o no la economía”.

Señaló que las ventas han decaído entre un 25 y hasta 30%, pues por ejemplo, hay muchas cotizaciones, pero no hay órdenes compra, no hay pedidos, y por ende, no hay fabricación de productos en las empresas, “se está solicitando solamente lo indispensable pero no hay inversiones, no hay crecimiento”.

Manifestó que esta situación se presenta en prácticamente todos los sectores, no solamente en la fundición y siderurgia que son las que se manejan en el parque industrial Fundidores, sino también en el de la construcción, en el del comercio, y otros, “esto es por las condiciones en que se encuentra hoy el país”.

D’Argance Villegas señaló que por ahora, el sector empresarial solamente puede tratar de adaptarse a la situación, “y tratar de ayudarnos a mantener los empleos y soportar esta depresión momentánea que estamos atravesando”.

La expectativa es que una vez pasado el proceso electoral, comiencen a reactivarse las inversiones y la economía nacional, aunque en el entorno internacional también influye el proceso electoral en Estados Unidos, donde celebrarán elecciones a la Presidencia a principios de noviembre.

Recientemente, el asesor financiero Erik Guerrero expuso que la incertidumbre en el sector económico podría extenderse hasta 2025, ante el pronóstico de que después del proceso electoral en México surja un conflicto político rebatiendo los resultados de la elección, esto en caso de que gane alguna de las dos candidatas a la Presidencia de la República.