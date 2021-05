Mujeres, las que más compran kits de defensa

En lo referente a la percepción, 78.4% manifestó inseguridad en los cajeros automáticos, 71.2% en el transporte público, 63.4% en el banco y 59.2% en las calles que habitualmente usa

2021 ha sido un año en el que la violencia ha aumentado de manera notoria en la entidad potosina, y donde sus habitantes han manifestado no sentirse seguros, ni protegidos ante el visible ambiente de vulnerabilidad que se atestigua en las calles de San Luis Potosí.

Según indica la Encuesta de Seguridad Pública y Urbana elaborada por el Instituto Nacional De Estadística y Geografía, INEGI, la mayoría de la población de18 años y más consideraron que vivir en la ciudad es inseguro, donde más del 87% de la población manifestó que no ha habido cambio en la seguridad de la entidad desde el mes de diciembre del año 2020, hasta el mes de abril de este 2021.

En lo referente a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 78.4% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 71.2% en el transporte público, 63.4% en el banco y 59.2% en las calles que habitualmente usa.

BLINDARSE ANTE EL TEMOR

Es por ello que hoy día la venta de aditamentos que proveen de seguridad a la ciudadanía ha ido a la alza. Gas lacrimógeno, teasers, o bien, kits de defensa personal han sido adquiridos de manera constante en este tipo de negocios, donde locatarios manifiestan que es un ejemplo de la inseguridad que sienten las personas en estos momentos.

“Nuestra mayor clientela son las mujeres. Muchas de ellas buscan kits de seguridad pequeños que puedan portar en la palma de su mano para poder defenderse ante un asalto, robo, o acoso”.

“Lo más vendido y solicitado son los gas pimienta, luego le siguen las lámparas de toques, y por último los “bóxer” de resina que comúnmente llevan en llavero”, mencionó Cristian Esparza, vendedor.

El costo de este tipo de mercancía no sobrepasa los 200 pesos por pieza, y se pueden adquirir en casi cualquier comercio de este rubro, de venta libre y sin restricciones.

Sin embargo, se sabe que el uso de estos artículos está prohibido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues cuenta con un Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, que tipifican los paralizadores eléctricos como el “Teaser”, y al gas pimienta como artículos exclusivos para las fuerzas del orden.

No obstante, locatarios y comerciantes mencionan que en el Código Penal no se señala la prohibición del uso de estos artículos de defensa, y en San Luis Potosí su uso no está prohibido ni penado.

Además refieren que la venta de este tipo de productos desde hace muchos años ha sido libre, e incluso ahora se puede llegar a encontrarlos en cualquier tipo de comercios, pues se han vuelto indispensables ante la ola de inseguridad que sobrelleva la entidad.

