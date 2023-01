El Premio Nobel de Física de 1997, William Daniel Phillips, se presentó ante universitarios

El Premio Nobel de Física de 1997, William Daniel Phillips, presentó ante jóvenes de nivel medio y medio superior, la conferencia "Time, Einstein and the coolest stuff in the universe", fue invitado como parte de los festejos del aniversario del Centenario de la Autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP.

Despertó el interés por la ciencia y la tecnología, mostró la importancia de la investigación, por lo que solicitó que durante su visita, se realizará este encuentro con una generación que es el futuro del país.

Cortesía | UASLP

Se colocaron algunas mesas y contenedores en el escenario que eran destinados a experimentos sencillos pero visualmente impactantes, con una voz suave de inmediato introdujo a los presentes en un viaje por la ciencia a través del tiempo, el espacio, la relatividad; las grandes dudas que asaltaron a Albert Einstein y que cambiaron por completo la visión de la humanidad sobre su propia existencia y la del cosmos

La conferencia se desarrolló en inglés y fue traducida al momento por el profesor investigador del Instituto de Física de la UASLP, Eduardo Gómez; el laureado doctor inició una serie de experimentos que incluyeron nitrógeno líquido globos, ligas, flores y una explosión controlada que hizo saltar a muchos de sus asientos para dar paso a la risa y el aplauso general.

Cortesía | UASLP

Escaló de temas como los átomos, el tiempo, a la relatividad y la importancia de los experimentos mundiales en pro de descubrir el origen y el futuro de las cosas.

Durante aproximadamente una hora y media, los jóvenes se involucraron en el mundo de la ciencia con un silencio respetuoso y roto a veces con las bromas del Nobel, que se ganó a la juventud con sus chispas de humor, incluyendo algunas sobre el tiempo, los átomos y los relojes Casio y Rolex.

Dejó claro su mensaje de que la ciencia nunca acaba por explorarse, "el final, no es el final".