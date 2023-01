Rector de la UASLP, Alejandro Zermeño se reúne con Dr. William Phillips, Premio Nobel de Física

Tras su arribo a la ciudad de San Luis Potosí para participar en los festejos por el Centenario de la Autonomía, este martes 17 de enero se realizó un encuentro entre el rector Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra y el Dr. William Daniel Phillips, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1997 así como con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en 2009.

Durante la interesante reunión, ambos afinaron detalles para la presentación del Premio Nobel ante más de mil estudiantes de secundaria y preparatoria que se efectuará a las 10:00 horas de este miércoles 18 de enero de 2023 en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, como una forma de acercar a las y los jóvenes a la ciencia y al conocimiento.

Cortesía | UASLP

Asimismo, entre los temas abordados, el Dr. Zermeño y el Dr. Phillips se refirieron al cambio climático y a la preocupación de los científicos por la poca importancia que dan los países al cuidado del medio ambiente, considerando que éste obedece más a intereses y conveniencias sin abordar este problema mundial en su totalidad.

Como científicos, ambos se mostraron preocupados por el uso indiscriminado de antibióticos que genera en las personas más resistencia a bacterias, hongos, virus y parásitos, produciéndose cepas cada vez más agresivas, como es el caso de la influenza y el COVID-19.

Por último, en la charla entre el rector y el Premio Nobel destacó la relación de la física con las más diversas áreas del conocimiento, la cual revierte su importancia en la creación de desarrollo tecnológico; por lo que el acercamiento a la juventud es esencial para definir un futuro que obre en bien de la propia humanidad.

Cabe mencionar que la conferencia magistral “Time, Einstein and the coolest stuff in the universe” del Premio Nobel y Doctor Honoris Causa UASLP Dr. William Daniel Phillips será transmitida al público en general a través del sitio:

https://www.youtube.com/watch?v=TD5oGlPVhyg