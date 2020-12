(VIDEO) El legislador Edgardo Hernández descarta postularse para 2021

El diputado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura Edgardo Hernández Contreras, aseguró que no buscará una nueva posición política al término de esta Legislatura, pero seguirá denunciando todas las anomalías que se registren.

Dijo que los aspirantes a diversos cargos “traen una guerra intestina interpartidista, donde ahora todos quieren ser gobernador, diputados o presidentes municipales”.

“Es precisamente el tiempo, donde nosotros tenemos que estar tranquilos, y un servidor como diputado en el mes de septiembre del próximo año, me retiro totalmente concluyendo esta legislatura”.

Expuso que definitivamente “prefiero dejar este espacio a las nuevas generaciones a los jóvenes, porque estos políticos actuales, no piensan en la gente, yo veo en estos momentos slogans que traen temas de seguridad, salud, economía, cuando estuvieron callados todo el tiempo, mientras que otras momias están saliendo de los sarcófagos en vez de estar cuidando a sus nietos, quieren seguir en la política, otros improvisados y otros locos por el poder y otros con dinero de dudosa procedencia”.

El legislador Hernández Contreras, expuso que “aunque no es tiempo de decir nombres, porque aun no hay ni candidatos, son precandidatos. Este tema es para ti ciudadano, para que estés atento, porque hay que ver la plataforma política y ver su pasado profesional o político y que es lo que han hecho, porque de promesas está lleno el mundo y de vivales más, hay que estar muy atentos”.

“Yo me retiro, porque no pretendo seguir en la política, yo he sido atacado y adelante, bienvenido porque me fortalece, pero definitivamente luchar contra una hegemonía y luchar contra un Estado factico a modo por parte del Ejecutivo, en donde lo vemos aquí con algunos de mis compañeros que se prestan a los acuerdos a prebendas y algunos hasta poquiteros y mentirosos, porque unos quieren chapulinear para seguir”.