El INE no trabaja a contentillo de nadie: Sergio Aispuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) no puede estar sujeto a los “humores políticos” de ningún partido o líder en turno, ni tampoco puede permitir que se le ataque y trate de debilitar con la reducción presupuestal para incidir en el cumplimiento de sus responsabilidades, dijo el delegado de ese instituto electoral Sergio Aispuro Cárdenas.

Ante la advertencia del senador Ricardo Monreal de que MORENA “cambiará la composición del INE” si pierde las elecciones, dijo el delegado que ese partido tiene todo el derecho de hacer lo que le convenga a sus intereses porque es una decisión que se toma en el ámbito legislativo.

“Es una suerte de presión a la institución respecto de cómo se va a comportar en esta elección, pero en el INE no hay ninguna intencionalidad en contra de nadie, si la conducta le molesta a algún candidato, partido o líder, es porque no tienen la consciencia tranquila, pero nosotros no estamos en contra de nadie y si hay una reforma pues vamos viendo que pasa”.

Por supuesto que debe haber reformas, dijo, porque no pueden ser que el INE esté sujeto a los humores políticos cada tres o seis años, “no es una institución que alguien vaya a tener a modo, a contentillo, no está para quedar bien con nadie sino para aplicar la ley y si no les gusta, lo lamentamos mucho, vamos a hacer nuestro trabajo”.

Una de las cosas que debe cambiar es darle sustento presupuestal seguro al INE para que no se lo cambien según esos humores políticos, porque cada vez que una fuerza política se molesta se la cobra con el presupuesto. Debe haber un porcentaje fijo tomando las consideraciones de gastos anteriores promedio, porque siempre se le quita recurso para debilitarlo y ya es hora de ser serios.

Expuso que el INE le pidió recursos a la Secretaría de Hacienda para realizar la consulta sobre si se debe juzgar o no a los ex presidentes de México, pero la institución le dijo que no había dinero y eso que se le presentó la opción más económica.