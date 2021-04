Comunidades indígenas piden al INE retirar candidatura al "Mijis"

Continúan las muestras de rechazo por parte de comunidades indígenas hacia el diputado Pedro César Carrizales Becerra, ahora, representantes de siete distintas comunidades asentadas en San Luis Potosí, piden al Instituto Nacional Electoral (INE) que le retire la candidatura.

Representantes de las comunidades mazahua, triqui, huachichil, tének, náhuatl, otomí y wixárika, entregaron una petición al Congreso del Estado y al INE, para que se revise la autenticidad de los documentos que presentó el diputado Pedro Carrizales "El Mijis" para sustentar su candidatura por representación indígena, pues se presume que son falsos.

Recordaron que "El Mijis" ya fue denunciado penalmente por el Director de Asuntos Indígenas del municipio de San Antonio por presuntamente haber falsificado documentos que lo reconocían como indígena, mismos que sustituyó con otros ahora con la firma del director de Asuntos Indígenas de Axtla, quien también ha declarado que son falsos.

Es por ello que solicitan al INE que "intervenga de forma enérgica, estricta y con plena jurisdicción y apego a la ley" e investigue la autenticidad de los documentos.

Piden además que se le revoque la candidatura ya que "lo rechazamos y no lo reconocemos como indígena y por lo tanto no nos representa por la sencilla razón de que él no pertenece a ninguna comunidad indígena ni mucho menos habla una lengua indígena".

El documento está firmado por Jesús Martínez Rivera en representación de la comunidad mazahua, Artemio Merino Martínez por la comunidad triqui, Raúl Ríos de la Peña por la comunidad huachichil, Antonia Santiago Meza de la comunidad tének, J. Jesús Hernández Antonia de la comunidad náhuatl, Sergio Martínez Nava de la comunidad otomí, y Fortunato de la Rosa de la Torre de la comunidad wixárika.