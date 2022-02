El Consejo Potosí, dirá qué obras son prioridad; entrevista a José Guadalupe Torres

El Consejo Consultivo Potosí es la suma de 21 voluntades, eso lo hace grande y, por difícil que pareciera, ha sido posible caminar tras un objetivo: generar un plan de infraestructura y desarrollo para San Luis Potosí a 30 años.

Este órgano no es de mentira, de membrete, ni de fotografía, buscamos que trascienda a otros sexenios, “aunque primero hay que limpiar la casa para venderla, hoy no podemos salir a buscar inversiones si lo primero que los interesados encuentran es un estado con una zona industrial donde no hay infraestructura, con un terrible problema de movilidad e inseguro”.

Entrevista con el secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Daniel Esquivel

En entrevista con El Sol de San Luis, el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, destacó “el poder haber conjuntado a personas que aún estaban inconformes, enojadas, o con dudas hacia el nuevo gobierno”.

Así nació el Consejo Consultivo Potosí, reveló, que en pocos meses ya trae mucha historia, “después de que se llevaran a cabo las elecciones, el gobernador me instruye, como uno de los primeros actos, generar una pacificación en el estado, cuando todavía había todo tipo de emociones provocadas por la justa electoral”.

Ante esa instrucción se generó un acercamiento con los empresarios, tanto con aquellos que pertenecen a cámaras empresariales como los que están en lo individual, con el fin de darles a conocer que la actual administración estatal sería facilitadora y también aliada de quienes generan economía y fuentes de ingreso.

El funcionario estatal precisó que, a partir de ahí, inició una actividad muy cercana al sector “que hasta el día de hoy, y durante el resto del sexenio, estará presente, porque hoy saben que cuentan con un gobierno que tiene una visión de 360 grados, y que así como volteamos a ver a las clases sociales más pobres, también hacia el sector económico”.

Lamentó que San Luis Potosí tenga por lo menos tres sexenios de atraso, “un estado que se había avejentado, sin infraestructura. ¿Cómo pensar en traer inversiones? si llegaban aquellos que querían invertir y lo primero que veían era un estado con vías primarias destrozadas”.

Hay que limpiar la casa, insistió, “hay que pintarla, remodelarla y ponerla bonita para venderla, también hay que ponerla segura, porque así no puedes ir a buscar inversiones, por muy buen vendedor que seas”.

Fue así, explicó, ante esta situación de atraso, que nació la idea de generar un cuerpo colegiado, que hoy se denomina el Consejo Consultivo Potosí, donde están agrupados 15 empresarios de reconocida trayectoria y que generan miles de empleos.

Hoy tienen un acompañamiento aquellos quienes por algo han sido exitosos en la rama a la que cada uno pertenece, este es un gobierno donde la participación ciudadana se hace presente de todas las formas.

PLANEACIÓN DE SLP A 30 AÑOS, CON 4 MIL MDP DE INVERSIÓN

El Consejo Consultivo Potosí, agregó, busca planear la ciudad desde un punto de vista económico y de infraestructura, “luego de que fue creado y se les tomó protesta a sus integrantes estamos próximos a llevar a cabo nuestra primera sesión, no es de mentira, no es de membrete, no es de etiqueta, ni de fotografía, buscamos que trascienda a otros sexenios y planeamos generar todo un plan de infraestructura a 30 años”.

El encargado de la política interna en el estado adelantó que en los próximos 24 meses habrá una inversión muy importante desde Gobierno del Estado, superior a los cuatro mil millones de pesos, “entonces será cuando este Consejo Consultivo decidirá cuáles son las obras prioritarias y emergentes, aunque es una realidad que no hay dinero que alcance, si lo planeamos y lo aplicamos donde debe de ser, vamos a empezar a asentar los cimientos del nuevo San Luis Potosí”.

Cuestionado acerca de las peticiones del sector empresarial, para entrarle a la inversión, Torres Sánchez advirtió que gobierno y sector empresarial buscan lo mismo, “por eso vamos juntos en este Consejo Consultivo, evidentemente ellos tienen inversiones y quieren generar más, pero si tú como estado no cumples tu parte de proveer seguridad, movilidad e infraestructura, difícilmente lo van a hacer”.

Consideró que esa es una de las razones por las que los inversionistas han decidido emigrar a otros estados “hoy todos jalamos parejo, porque buscamos lo mismo y porque tenemos las mismas ganas y necesidad de salir adelante”.

“Esto es lo que justamente hace grande a este Consejo, que son 21 voluntades en total, 15 empresarios, el titular de la Alianza Empresarial, funcionarios y el rector de la UASLP”.

Pareciera increíble, mencionó, pero ha sido inclusive una de las tareas más fáciles que hemos tenido “yo creo que es porque todos pensamos que no pueden transcurrir seis años más de atraso”.

El secretario general hizo un reconocimiento a todos los miembros del citado Consejo “primero por su voluntad de querer estar; segundo por sus ganas de querer hacer; y tercero por el amor infinito que le tienen a San Luis Potosí”.

Este es un gobierno que no descansa, destacó Torres Sánchez, al tiempo de prometer que vienen buenas cosas para la entidad, “más bien diría que las buenas cosas ya se están viendo, hay mucho ánimo y muchas ganas de hacer por San Luis Potosí”.

Confiamos en el Consejo Consultivo Potosí, para que decida cuáles son las obras prioritarias y emergentes

