El 9M no será “día de spa” para las mujeres: Colectivos feministas

“Si hay un paro nacional tiene que ser un momento de cuestionamiento para todos y todas”, destacó Alejandra Balduvin, defensora de derechos humanos y gestora cultural de colectivos feministas organizados para el 8 de marzo.

Colectivos feministas en San Luis Potosí ya se organizan para realizar diversas actividades con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para lo cual iniciarán con diversas actividades como foros y pláticas a partir del 2 de marzo para cerrar con un campamento en la Plaza de Armas como una forma de apropiarse del espacio público y una marcha el 8 de marzo.

Local Sin sanciones, funcionarias que participen 9 de marzo

La vocera asignada para esta movilización, Alejandra Balduvin, indicó que en las asambleas de organización para el 8 de marzo participan alrededor de 15 colectivos feministas además de mujeres en lo individual, sin embargo no han definido si apoyarán o no el movimiento #UnDíaSinNosotras “El nueve ninguna se mueve”, y la forma en que se haría, pues en lo que han coincidido es que “es una conquista salir a los espacios públicos, como para no tenerlos”.

Mencionó que también se han posicionado respecto a que las instituciones y partidos políticos no deben apropiarse de una iniciativa ciudadana, “porque no se trata de un permiso, está en el imaginario que nos están dando un día para ir al spa o quedarse a ver la tele, pero la realidad no es esa, la realidad es que si hay un paro nacional tiene que ser un momento de cuestionamiento para todos y todas, para nosotras por ocupar espacios públicos, para reunirnos a platicar de nuestros derechos laborales, y para las instituciones para preguntarse cómo contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus trabajadoras”.

Indicó que además hay instituciones que caen en cierta incongruencia, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Congreso del Estado; la primera porque parece considerar que sumándose al paro “está saldando sus deudas con los derechos de las mujeres y la seguridad de sus estudiantes” cuando en realidad tiene deudas pendientes con las mujeres, mientras que el Legislativo ha sido omiso en las recomendaciones que han hecho organismos nacionales e internacionales para que legalice la interrupción del embarazo en el estado.

Soledad Respeta y apoya alcaldía de Soledad "Un día sin mujeres"

“Lo que tenemos claro es que estaremos ahí recordándoles que tienen deudas pendientes con los derechos de las mujeres, su seguridad y su calidad de vida”, concluyó.