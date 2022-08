El 31 de agosto, Priego Rivera viajará a Roma para asumir nuevo cargo

Tras 10 años como vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, este miércoles Juan Jesús Priego Rivera participó en su última rueda de prensa; el próximo 31 de agosto viajará a Roma para asumir la rectoría del Colegio Mexicano.

En un recuento del tiempo que pasó como vocero de la Arquidiócesis, Priego Rivera reconoció que los primeros años fueron los más difíciles, no sólo por la inexperiencia que tenía en aquel entonces, sino porque le tocó ser la voz de la Iglesia cuando se denunció al ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista por pederastia y éste se volvió prófugo de la justicia –situación en la que continúa hasta la fecha-.

Explicó que de inicio, como con cualquier persona, se tuvo que presuponer la inocencia de Córdova Bautista ya que no se le podía acusar sin haber una denuncia de por medio, “cuando se presentó la primera denuncia, que fue de la Arquidiócesis, el discurso cambió”. Agregó que este caso ha sido una enseñanza para la Iglesia, pues a raíz de ello se cuenta con protocolos para aceptar a los seminaristas y evitar “otra cosa de éstas”, y también para actuar en caso de que surjan otras denuncias, como recurrir de inmediato a la Fiscalía y separar del sacerdocio al implicado.

En ese sentido, también descartó que su partida a Roma sea una especie de exilio por haber encubierto a Córdova, pues aclaró que no hubo ni hay encubrimiento al ex sacerdote; explicó que fue el obispo de Tehuantepec quien lo incluyó en la terna para ocupar la Rectoría del Colegio Mexicano, “de él surgió la iniciativa, incluso don Carlos (Cabrero Romero) se mostraba preocupado con la idea de que me fuera, porque han fallecido 20 sacerdotes”.

También descartó que al ser designado nuevo arzobispo de San Luis, monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe haya pedido que lo enviaran a otro lugar, “inclusive cuando fuimos a verlo una comisión a San Juan de los Lagos le dije que me iba julio y agosto para prepararme, y dijo: no, ayúdame porque yo voy llegando, todavía no conozco a las personas”.

Priego Rivera se desempeñará como Rector del Colegio Mexicano en Roma por tres años, con la posibilidad de ser electo para un segundo periodo por tres años más.