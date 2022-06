Iglesia Católica mantiene su postura a favor de la vida; "nunca la hemos ocultado"

Aunque hay quienes consideran como un retroceso el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos haya revocado el derecho al aborto en aquel país, la Iglesia Católica mantiene su postura también en contra de la interrupción legal del embarazo, señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

El sacerdote recordó que la Iglesia Católica ha mantenido una postura a favor de la vida desde su concepción hasta la muerte, “esa ha sido nuestra postura y nunca la hemos ocultado, cada uno tiene derecho a manifestar sus opiniones, sus opciones, su concepción de la vida, si lo hacemos en paz, en armonía no pasa nada”.

En ese tenor, indicó que “no podemos quejarnos de la violencia que hay en las calles, si no denunciamos también la violencia que tiene lugar hacia un ser humano que está desarrollándose en el vientre de su madre”; aseguró que con ello no se busca coartar los derechos de las mujeres, sino de defender tanto los derechos de ellas como de “la criatura que lleva en su seno, no se trata de defender un solo derecho, sino dos derechos”.

Por eso sostuvo que a pesar de que en México se legalizara el aborto, la postura de la Iglesia sería la misma, en cuanto a que “el plan de Dios es que ese niño que se desarrolla nazca”.

En otro tema, Priego Rivera se refirió a la llegada del nuevo arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, y señaló que cada obispo ha respondido a los retos que se le presentaron en su época, ya sea en el ámbito social, religiosos o político, y dijo considerar que en el caso de Cavazos Arizpe a nivel interno, tiene el reto “de ir adoptando el estilo que el Papa Francisco nos pide, ese estilo pastoral, ministerial que el Papa quiere de los sacerdotes”.

Mientras que hacia el exterior, su principal reto será “colaborar con las autoridades en el restablecimiento de la paz, el gran reto en México es la paz, volver a tener una sociedad donde el crimen sea la excepción más que la regla”.

