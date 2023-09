Ejecutivo de Valeo SLP sigue desaparecido; rastrean su paso por 2 estados

Hay avances importantes en la investigación que se sigue para localizar al director de Recursos Humanos de la empresa Valeo a nivel nacional, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, no se descarta desde la ausencia voluntaria hasta la comisión de algún delito en su contra.

My dad is a valued and recognized Manager at Valeo Mexico. He was kidnapped, we can’t locate him and such a big company is not supporting us. This happened during business hours. Help us share @ChristophePeri4 #Justice #justicia #secuestr0 #compartir #valeomexico pic.twitter.com/9q8qrt4pZ4 — alessandra (@nayeli_ale1) September 8, 2023

Así lo comentó en entrevista, el Fiscal del Estado José Luis Ruíz Contreras quien dijo que se tiene detectada la ruta que el directivo tomó y que como se mencionó, abarca dos entidades federativas, tres con San Luis Potosí.

🚨¿Por qué es tan relevante la desaparición de César David Choreño Castañeda?



📢es Gerente de RH de @Valeo_Group, una empresa trasnacional ubicada en SLP



👉se sospecha que su vehículo habría sido visto en Guanajuato || @RGC_Mx @diegosinhue || @FGEGUANAJUATO @FiscaliaSLP pic.twitter.com/GCCJaFcCUY — Desaparecidos Guanajuato (@DesapGto) September 9, 2023

“Después de su desaparición, se tienen datos de que su vehículo transitó desde San Luis Potosí, Silao, San Luis de la Paz y Celaya…el vehículo no se tiene asegurado ya que el hallazgo no sucedió en territorio potosino”.

Hay datos, reiteró, donde el director de Recursos Humanos pudiera haber pasado en dos estados más tanto en Guanajuato como en Querétaro, “estamos trabajando en colaboración con estos estados, no se descarta ninguna línea de investigación, estamos abarcando todas, posiblemente desde una ausencia voluntaria hasta cualquier otra que nos arroje la investigación”.





Agregó que se ha estado trabajando muy de cerca con la esposa del directivo de quien se sabe, radica en la entidad potosina.